“Son muchos años de esfuerzo y sacrificio para esto”: Francisco Cayulef y el título mundial de Chile el Mundial de tenis en silla de ruedas

Santiago

El sábado, el tenis paralímpico chileno logró un hito histórico con la victoria de Francisco Cayulef y Diego Pérez en la disputa de la categoría quads del Mundial de tenis en silla de ruedas.

Luego de vencer a Turquía en la final, el también campeón en los singles de los pasados Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 conversó con ADN Deportes, reconociendo problemas que vivieron durante la disputa del torneo en Antalya.

“Estamos felices. Fueron días complicados, llevo dos semanas acá, venía a jugar un torneo previo, para clasificar a Roland Garros, pero no me llegó ni la silla ni las raquetas. Fue una semana perdida, no pudimos hacer la planificación que hicimos. A Diego también se le extravió su silla, con Japón jugó con su silla de calle”, expresó Francisco Cayulef.

“Fueron muchas adversidades que nos tenían desenfocados, pero la silla llegó para la segunda serie y hoy podemos decir que somos campeones del mundo”, remarcó, valorando el camino recorrido que ahora les permitió brindarle un inédito título mundial al deporte paralímpico de Chile.

“Son muchos años de esfuerzo y sacrificio de ambos, somos de provincia, viajando solos, pidiendo ayuda. Pasamos muchas cosas, de mucho sacrificio, que tras años, decir que somos campeones mundiales es alegría y mucho orgullo por todos los que nos han acompañado en este largo camino”, concluyó un feliz Francisco Cayulef en diálogo con ADN Deportes.