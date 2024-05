Cote López confirma que retomó su relación con Luis Jiménez “hace meses”

Santiago

A través de sus redes sociales, Coté López confesó que retomó su relación con Luis Jiménez hace meses, esto despué de haber dado a conocer su separación en noviembre de 2023.

Hace unos días, la empresaria sorprendió a sus seguidores al confesar en un live en Instagram que “no estaba soltera”, sin entregar más detalles sobre su relación con el deportista.

Después de esto, Coté subió un video en sus historias en el que aclaró que había vuelto con el “Mago” Jiménez hace rato y explicó las razones por los que no lo había revelado antes.

“Cuando nos separamos con Luis yo lo subí, y lo subí para ustedes, porque obviamente ustedes me siguen y nos quieren y todo el cuento ¿verdad? Pero me pasó que apareció en todos los diarios, que aparecieron en la tele hablando de nosotros, y a mí no me gusta eso, porque sí a mí me gustara yo estaría en la tele”, comenzó señalando María José.

En ese mismo contexto, dijo: “A mí me gusta subir lo que yo quiero subir, y cómo les decía ayer en unas preguntas, yo soy súper súper cerrada, aunque no lo crean. Yo muestro lo que quiero mostrar, pero de mis cosas soy súper cerrada, no le cuento nada a nadie”.

Con respecto a su relación con Luis, Coté explicó que “con Luis estamos juntos hace meses, mi gente, y está todo bien. Habrá durado un mes nuestra súper separación, pero si no lo muestro es porque si lo muestro voy a volver a aparecer en todos los canales”.

“Entonces, por eso estaba evitando subir, para que no hablaran, porque no me gusta, no me gusta que yo diga algo acá y aparezca después en un diario, más encima cambiada la información, me carga (...) Todo lo que yo subo es para mis seguidores, no para que aparezca en otro lado, pero entiendo que va a aparecer igual en otro lado, así que filo, será no más”, sumó.

Para finalizar, Coté López contó a sus seguidores que “lo voy a empezar a mostrar de nuevo, porque estamos todo el día juntos, así que obvio que lo van a ver”.