Carlos Gajardo y rechazo de prisión preventiva contra Martín Pradenas: “Lo más probable es que la Corte de Apelaciones de Temuco revoque la decisión”

“El juez ha dictado una resolución que a mí me parece errónea”, sentenció en Ciudadano ADN el abogado y ex Fiscal de la República, Carlos Gajardo, a minutos de que el Juzgado de Garantía de Temuco rechazara la prisión preventiva contra Martín Pradenas, formalizado por delitos de abuso sexual y violación contra varias víctimas.

La resolución, según Gajardo, se basa “incorrectamente a mi juicio” en una norma que indica la prescripción de delitos. “Pero cada uno de esos nuevos delitos (cometidos por Pradenas), según el artículo 96 del Código Penal, interrumpe la prescripción. Además, habiendo establecido antecedentes serios del delito de violación, el juez extendió otras medidas cautelares. Este caso es bastante de manual, y debió haberse aplicado la prisión preventiva”.

El proceso judicial, “como su nombre lo indica, tiene etapas”: queda pendiente el recurso de apelación por parte de la Fiscalía y los querellantes, por lo que Gajardo ve altas “posibilidades de que la Corte de Apelaciones de Temuco revoque esta decisión”.

“Sin duda, le cuesta a la ciudadanía entender este tipo de resoluciones”, reflexionó el exfiscal. “La fuerza de los argumentos de ayer hacen que la resolución sea equivocada, pero yo esperaría que se produjera una apelación. La Corte de Apelaciones, a diferencia de un juzgado, es un tribunal colegiado, y en nuestra República tiene criterios más duros de los que tiene un juez de garantía”.

Para Gajardo, es importante entender que la prescripción es “una solución que contraviene a la justicia. Se sacrifica la justicia, y de alguna manera es un premio para el delincuente cuando ha dejado de cometer crímenes en un tiempo relevante”, el que generalmente es de cinco años, y “con el requisito de que no siga cometiendo delitos”. Condiciones que no se cumplen en el caso de Martín Pradenas, donde “hay antecedentes de delitos en el 2010, 2014 y 2017. No se puede alegar que un delito del 2010 está prescrito. Ese es el trasfondo de la regla, y es bastante discutible”.

La necesidad de una perspectiva de género en este tipo de juicios se hace latente en el ejercido contra Pradenas, donde una de las partes querellantes representa a Antonia Barra, quien se quitó la vida luego de denunciar la violación que sufrió por parte del formalizado. Al respecto, y a juicio de Gajardo, los argumentos presentados por Gaspar Calderón, abogado defensor, “terminan siendo una mala defensa para el imputado. Ese tipo de justificaciones, cuando estamos en un avance civilizatorio, dejan de tener sentido. Hay un cambio cultural, y por eso este caso es emblemático, y se entronca con movimientos como MeToo en Estados Unidos y el de LasTesis en Chile, que dan cuenta de esa falta de perspectiva. Es duro, pero es también un llamado a hacernos cargo de eso, (también dirigido) a la Fiscalía y al Poder Judicial”.

Los representantes de los familiares de Antonia Barra, recordó Gajardo, tienen un plazo de cinco días para apelar, y “la Fiscalía ya anunció que lo hará”. El abogado estima que los querellantes se sumarán a esa apelación, donde hay “bastante buenos antecedentes para que sea revocada (la prisión preventiva). El llamado es a dejar que el proceso se desarrolle”. No obstante, Gajardo reflexionó que “es evidente que este tipo de resoluciones genera mucha molestia y rabia en la comunidad” insistiendo en que “con mucha probabilidad la Corte de Apelaciones va a revocar esta decisión”.

Otros casos de gran repercusión

Gajardo también se refirió al caso del llamado “sicario de Concón”, cuyos presuntos cómplices están en prisión, sin que se haya podido dar con el autor intelectual del homicidio. “En este caso, yo distinguiría lo que es de conocimiento público y lo que consta en la carpeta”, expuso el exfiscal. “Es muy probable que existan antecedentes que desconocemos”. Además, consignó, nuestro país tiene índices “bastante bajos comparativamente hablando” en lo que refiere a homicidios en América Latina. “Chile se asemeja más a países europeos. Los crímenes por sicariato son conductas excepcionales, y las debemos valorar como país”. Por eso, el jurista asegura que la señal que se da desde la Justicia debe tener “la máxima relevancia y rigor, y eso está sucediendo: el crimen se aclaró con mucha rapidez”.

Otro caso que ha copado la agenda por estos días es el vinculado a la homoparentalidad, luego de que la Corte Suprema rechazara reconocer doble maternidad o paternidad en fallos de Tribunales de Familia. “En este tipo de materias siempre tienen impulso las resoluciones de la justicia. En Estados Unidos el matrimonio del mismo sexo se proclamó tras una resolución de la Corte, que aseguraba que en la Constitución todos tenemos derecho a ser tratados como iguales. Las personas con orientación sexual diversa también tienen ese derecho. De esa manera razonó el Tribunal de Familia cuando ordenó la inscripción de dos madres, y eso fomentó que se comenzara a pensar en leyes de inscripción de doble maternidad”, reflexionó Gajardo.