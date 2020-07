Fiscalía ingresó dos recursos a la Corte de Apelaciones de Temuco para dejar a Martín Pradenas en prisión preventiva

De forma inmediata, luego de entregada la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco que dejó en arresto domiciliario total a Martín Pradenas, la Fiscalía de La Araucanía ingresó dos recursos ante la Corte de Apelaciones de la capital regional para dejar en prisión preventiva al imputado por la violación de la joven Antonia Barra.

Según explicó el fiscal regional, Cristián Paredes los recursos fueron dos y apuntan en sentidos distintos.

“Hemos presentado dos recursos de apelación, primero para intentar revertir la resolución del juez de garantía que declaró prescritos algunos de los hechos por los cuales fue formalizado Martín Pradenas y el segundo es la apelación a la resolución que no dio lugar a la prisión preventiva de este imputado”, dijo el persecutor.

El fiscal puntualizó además que la decisión del tribunal “es cerrada, no se ajusta a derecho, no se ajusta al mérito del proceso, y lo más importante, no da crédito a lo que nos parece fundamental, no da credibilidad a las víctimas. La fiscalía está con las víctimas, ha acreditado estos hechos, les ha creído. Tenemos una convicción de que los hechos acontecieron en la forma en que las víctimas lo han relatado”.

Martín Pradenas quedó con arresto domiciliario total luego que el tribunal determinara que se acreditó el delito de violación de Antonia Barra, joven que se suicidó después del ataque sexual. Sin embargo, se desestimaron otros cargos de abuso sexual y se sobreseyeron dos por haber prescrito.