Ministro Paris por inicio de desconfinamiento en Los Ríos y Aysén: “Debemos actuar con cautela y con la colaboración de la gente”

Ante el inicio del proceso de desconfinamiento que arrancó este lunes en las regiones de Los Ríos y Aysén, el ministro de Salud, Enrique Paris, llamó a tener “la mayor cautela posible”, puesto que “si es necesario dar un paso atrás, también lo haremos“.

El titular de dicha cartera comentó que “iniciamos paso a paso el desconfinamiento de dos regiones del país. Sin embargo, hay que reforzar la responsabilidad tanto individual como social, y no solamente en estas regiones, sino que a nivel nacional“.

Paris agregó que si se quiere tener éxito en el proceso, “debemos actuar con cautela y con la colaboración de la gente. En las dos regiones con desconfinamiento, Aysén y Los Ríos, llamamos a mantener la mayor cautela posible”.

Además, el secretario de Estado puso énfasis en que se trata de un “desconfinamiento voluntario”, ya que “aquel que no quiera salir, que no salga; aquel que no quiera abrir su pequeño café o su restaurante, no lo abra. No es obligatoria, es voluntaria“.

Paris aprovechó de analizar lo que ha significado la pandemia, afirmando que el coronavirus se trata de “un virus difícil, desconocido, traicionero y que evoluciona de manera impredecible”.