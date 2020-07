Omar Sabat, alcalde de Valdivia: “Nos enteramos por la prensa del desconfinamiento”

El anuncio del fin del confinamiento en las regiones de Los Ríos y Aysén tomó por sorpresa a autoridades como el alcalde de Valdivia, Omar Sabat, quien también es presidente de la Asociación Municipalidades Región de Los Ríos. “Lo vemos con preocupación, porque a nosotros nadie nos dijo nada. Nos enteramos por la prensa, literal”, expresó en entrevista con Ciudadano ADN.

El jefe comunal cuestionó que “como municipalidad hemos hecho la pega en terreno, todos los días desde el 15 de marzo, y hemos mantenido a raya el coronavirus. El mínimo era poder comunicar”, agregando que “a mí lo que me importa como alcalde es que no se sigan contagiando y no hayan más muertos”, luego de sufrir 10 fallecimientos en su comuna. “Alguien podrá decir poco, pero son personas”. Gran parte de los contagios, aseguró Sabat, son responsabilidad de afuerinos que llegaron a zonas como Futrono o Panguipulli, momento en que “se desataron los contagios”.

Para Sabat, la bajada de información “tiene que ser local, que no lleguen de Santiago con decisión tomada y sin preguntarnos”. Por eso, ante la inminencia de esta decisión, ahora exige que venga acompañada de “una fiscalización efectiva” por parte de la autoridad nacional. “Si abres un restaurante y tienes que fiscalizarlo con un protocolo, ¿quién lo va a fiscalizar? Muchos han sufrido estallido social, pandemia, o incluso han quebrado, ¿quién los va a ayudar?”. Por eso, llamó al Gobierno a facilitar la entrega de créditos y recursos frescos, que puedan ayudar a los locatarios a implementar protocolos. Para controlar el ingreso a cafés, cines y restaurantes, aseguró, “la responsabilidad es de la autoridad sanitaria”.

En cuanto al municipio, Sabat aseguró que lo que les corresponde es velar por la ayuda social, y en ese ámbito, se han hecho todos los esfuerzos: 7.300 familias recibieron canastas familiares por parte del municipio, que se suman a las 6.000 entregadas por el Gobierno. Además, la municipalidad entregó leña certificada a los adultos mayores “para cocinar y calentarse”, junto con vales de gas. También apoyaron el programa “Cocina en tu barrio”, donde los vecinos colaborativamente entregan colaciones a las casas que más lo necesitan. “Es una red de apoyo para hacer que la gente se mantenga en la casa. Nuestra pega está hecha y la vamos a seguir haciendo. Pero las fiscalizaciones tienen que ser mucho más efectivas”, insistió.

En Valdivia, dice Sabat, el uso de protecciones en la vía pública se ha cumplido. “Hoy sales a la calle y ves al 99% usando mascarillas”. Una nueva costumbre que se acompañó de una ordenanza municipal “antes que lo hiciera el Gobierno” que obligaba el uso de estos dispositivos. Y luego de que 18 personas fueran detenidas por practicar baby fútbol en un gimnasio local, para Sabat eso es una muestra de la “preocupación de la comunidad para controlar la situación, porque alguien los denunció”.

Sabat aseguró que la trazabilidad de los casos positivos de Covid-19 está funcionando. “Sale el PCR positivo y alguien va a fiscalizar todos los días a la casa. Eso está ocurriendo, no me cabe ninguna duda de eso”. Por eso, lo que pide es una mayor cantidad de tests PCR para tener un resultado mucho mayor y mayores certezas de los contagios.

Sobre el panorama en la salud pública, el jefe edilicio cree que “todos los equipos de salud están agotados”, valorando su compromiso “a full, mojando la camiseta”. En una temporada de fuertes lluvias y fríos, donde comienzan a aumentar los problemas respiratorios, Sabat recuerda que tradicionalmente “los recintos de salud comenzaban a llenarse de gente, ¿este año por qué va a ser diferente?”.

Ante la perspectiva del desconfinamiento, teme lo peor: “Vamos a colapsar”. “Yo no quiero que muera más gente y no pueda ser despedida por sus familiares. Esto no ha terminado, la pandemia sigue y tenemos que seguir al pie de la letra todos los protocolos para no contagiarnos”, recordó.

La fiscalización, remarcó Sabat al cerrar, es responsabilidad de la autoridad ministerial. “No pueden endosarnos esa tarea”.