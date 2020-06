Bombo Fica y la nueva ley que faculta a Carabineros para almacenar y destruir droga: “Me parece bien que lleve mi nombre, así paso a la historia”

Apenas el presidente Sebastián Piñera anunció la nueva “Ley Antinarcos”, que endurece la Ley 20.000 otorgando facultades a Carabineros para almacenar y destruir droga decomisada, las redes sociales rápidamente la bautizaron como “Ley Bombo Fica”, en homenaje a un chiste que el comediante hizo en la edición 2010 del Festival de Viña del Mar.

Un visionario el Bombo Fica pic.twitter.com/uCE9sLqK10 — Cristian Arismendi G (@carismendig) June 9, 2020

El propio Bombo Fica se mostró “sorprendido” de cómo su chiste “sigue vigente hasta el día de hoy, eso significa que hemos avanzado re poco”, según expresó en conversación con Ciudadano ADN, donde también expresó su opinión respecto a la ley. “Me da lo mismo, hay una cantidad de leyes tan tontas, que una más una menos, da lo mismo. Pero me parece bien que lleve mi nombre, quiere decir que paso a la historia. Me encantaría ser rostro de la Ley Bombo Fica, me parece maravilloso”.

Las suspicacias que despierta en gran parte de la ciudadanía la nueva facultad de Carabineros es algo que “tiene que ver con la credibilidad”, para el comediante. “No sé si nos estamos dando cuenta recién o nos hemos empobrecido. Yo creo que es lo primero. Cosas que nos parecían un chiste, ahora son parte de la realidad”. A la institución policial, considera, “le costó arraigar credibilidad, la perdió en el estallido social y con la corrupción”. Aunque espera que la nueva ley vaya en el camino correcto, cree que “la gente asume que hay algo raro, es como dejar al gato cuidando la carnicería”.

Una opinión igualmente crítica le merece la controvertida minuta que entrega pautas comunicacionales para la entrega de las cajas de alimentos del Gobierno. “Eso deja al descubierto que todo tiene un grado de publicidad. El Estado tiene la obligación de ir en ayuda de los más indefensos y no tiene por qué hacer alarde. Esto no lo está regalando el presidente de su bolsillo, son recursos de todos los chilenos”, comentó.

Actividades en cuarentena

Por estos días, Bombo Fica pasa la cuarentena en casa, recordando la importancia de su oficio. “Si perdemos sentido del humor nos vamos a la cresta”, dice, agradeciendo que en su familia “estamos bien, todos sanitos. El que llega a toser, lo bañamos en alcohol gel y lo metemos a un lavatorio con cloro”. Por su parte, se encarga de varias tareas cotidianas. “Me mandan a comprar pan, me tienen cuidando la olla de vez en cuando, para las labores domesticas soy un boom. Hago el aseo, he aprendido a usar la máquina para lavar ropa. No se me va en collera lavar los platos. Pero limpiar la taza del water, eso me carga. Ahora uno valora el sacrificio de la dueña de casa. Debería ser remunerada, se merece un sueldo y un sueldo digno”.

Más le preocupa las pocas perspectivas de reactivación para su negocio: el de los espectáculos en vivo. “Somos el último eslabón de la cadena. Nadie va a gastar plata para ir a ver un show, al menos en dos años más. Los que nos dedicamos al chiste, a la canción, a la magia, estamos un poquito más angustiados. Algunos hemos juntado más luquitas, pero otros sectores mas guerreros viven al día, como el cisquero. No es menor el tema, esa gente está a la deriva y no aparece en los catastros”.

Por eso, ahora viene el turno de reinventarse, tal como muchos otros artistas lo han hecho. Aunque a Bombo no le acomoda el formato de shows online. “Lo he estado observando, pasa que hay un problema de atmósfera artística. El online yo lo veo frío, fome, se ve pobre. No tiene el mismo resultado que en vivo, ni la reacción del público. Tengo que buscar la forma de crear esa atmósfera, para que el que me va a ver se sienta comprometido con la rutina. Si hago algo y guateo me van a hacer pebre, porque en este país tenemos la tendencia de ver lo negativo y no lo positivo”, explicó.

Otra de sus labores recientes fue darle una charla al plantel de Universidad de Chile, aunque aclara que más bien “fue una conversación lúdica”. El proyecto surgió a partir de su amistad con Hernán Caputto, a quien conoció “hace muchos años, cuando era arquero de Unión Española, cuando estaba el Pollo Véliz de DT. Yo llevé a la Unión a una pre temporada en Purén, Traiguén y Angol, donde terminaron jugando con Malleco Unido”. La charla “fue una idea de él. Estuvieron en mi casa los jugadores. Fue re simpático, ellos me preguntaban cuestiones y yo les respondía lo más gracioso posible”. Parte de la conversación incluyó los intentos que un joven Bombo, “chuncho de corazón” como se define, tuvo en el mundo del fútbol. “Quise jugar por la U, pero no llegué ni a la puerta de la fila que había. Me probé en Palestino y terminé jugando en Magallanes, pero me vine porque hacia mucho frío”.