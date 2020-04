Presidente de Conapyme y segundo paquete económico: “Todos estos paliativos son necesarios”

Este jueves, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Germán Dastres, se refirió al segundo paquete económico anunciado por el Gobierno.

En conversación con ADN Hoy, Dastres comentó que el sector de las pymes se ha visto sumamente afectado llegando incluso a “punto muerto” en ventas. “Hay mucha gente que está viviendo una verdadera pesadilla. Ser un pyme en estos momentos es como ser cesante. Cuando uno queda cesante, no tiene ingresos y lo mismo le pasa a las empresas”.

Al no tener un ingreso diario, el presidente comentó que “las deudas siguen persiguiendo (a las empresas), igual la gente tiene compromiso con los bancos y en este sector, hay una cultura de pago. En este momento esto no se puede hacer”. Respecto de las facilidades que han entregado los bancos, el encargado de Conapyme aseguró que es la “esperanza de tener oxígeno” considerando que la crisis pasará y puede haber un efecto rebote en la economía.

Por otro lado, aseguró que el sector de transportes de cargo es sumamente importante para el funcionamiento del país. En una reunión con el ministro de Economía y la ministra de Transporte, se llegó a la conclusión de que habría un problema de abastecimiento si no funciona este rubro.

En relación a despidos masivos y uso del seguro de cesantía, Germán Dastres explicó que hay algunos casos en que las pymes simplemente desaparecen. “No hay por donde, no es que sea voluntad de los propietarios. Si no tienen ventas, de partida no hay plata siquiera para el dueño de la pyme. Todos estos paliativos son necesarios”.

Por último, destacó que, si se entrega capital y flexibilidad en los pagos a las pequeñas y medianas empresas, entonces estas podrían aguantar hasta seis meses en la situación que vive el país.