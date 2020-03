Presidente Piñera: “Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad”

Luego de referirse al comentario que realizó en la promulgación de la Ley Gabriela y tras una serie de críticas desde diversos sectores, el Presidente Sebastián Piñera insistió en que “jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad”.

En principio, durante la actividad, el Mandatario sostuvo que “a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”. Luego, en un punto de prensa, aclaró que “la posición de nuestro Gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres”.

Desde su cuenta de Twitter, Piñera remarcó que “las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo“.

“Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de tolerancia cero con todo abuso o violencia contra mujeres”, reiteró el Mandatario.