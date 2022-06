Claudio Bravo fue nombrado ciudadano ilustre de Los Muermos: “Se agradece el cariño y el respeto de la gente”

El arquero de la selección nacional, Claudio Bravo, aprovechó sus vacaciones en el sur del país para asistir a una ceremonia en la que fue declarado ciudadano ilustre de la comuna de Los Muermos, en la Región de Los Lagos.

El capitán de La Roja realizó una clínica para un centenar de niños de la comuna, en el remozado estadio municipal de la localidad, en la que recibió el reconocimiento por parte del alcalde Sergio Haeger.

“Nombramos como ciudadano ilustre de nuestra comuna a Claudio Bravo por acuerdo del Concejo. Sabemos que tiene una propiedad en la comuna, se siente muy contento, muy a gusto aquí, puede andar libremente por las calles, entrar a un supermercado y compartir con nuestra gente“, comentó el edil de Los Muermos en torno a la condecoración para Claudio Bravo.

La felicidad de Claudio Bravo en Los Muermos

Tras recibir el reconocimiento, y compartir con los niños de la comuna, el golero del Real Betis valoró la tranquilidad de la que goza en la comuna situada a mas de 1058 kilómetros de Santiago, conocida por su producción agrícola, y donde el futbolista adquirió un predio y construyó una casa familiar.

“Estoy muy cómodo, porque paso desapercibido muchas veces. Intento moverme como cualquier persona absolutamente normal y aqui lo he conseguido. Y en parte se agradece el cariño, el respeto”, comentó un sonriente capitán de la selección chilena, que también entregó consejos a los niños con los que compartió.

“Con esfuerzo, trabajo, disciplina, constancia, los sueños, al final se pueden cumplir”, comentó el golero quien valoró las instalaciones del estadio de la comuna rural, y la posibilidad que tienen los menores de participar de escuelas de fútbol.

“Yo no tuve esa posibilidad ni tampoco este tipo de canchas, y mira donde pude llegar en base a sacrificio, en base a creer en lo que yo tenia de condiciones, el entorno familiar tambien fue sumamente importante, y tienen que apoyar al deportista; y creo que cuando unes todas esas cosas, puedes ser alguien en la vida. A mí me tocó ser alguien en la vida en mi trabajo que es el fútbol, pero me tocó sacrificarme mucho y un camino muy duro. Eso es lo que quiero ejemplificar aquí, que los niños sientan que no están lejos, y que con las herramientas que tienen si pueden conseguir cosas, y que depende solamente de uno, y del entorno familiar que tenga uno detrás”, afirmó sonriente el bicampeón de América.