Eduardo Berizzo vivió su primera polémica al mando de La Roja. De acuerdo a información publicada por un medio nacional, el técnico argentino no consideraría al portero Claudio Bravo para su trabajo en la selección chilena, debido a la edad del futbolista del Real Betis, quien tendrá 43 años para el Mundial de 2026.

Según La Tercera, el “Toto” desea acelerar el proceso de recambio y Bravo no entraría en sus planes para el equipo nacional. Esto, -supuestamente- avalado por estadísticas del rendimiento del jugador.

La noticia provocó la rápida reacción del “Capitán América”, quien a través de sus redes sociales cuestionó la información publicada. “Más seriedad y respeto, que estas cosas no las regalan. Se consiguen con mucho trabajo y estando al 100%. Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad”, escribió el bicampeón de América.

Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad. https://t.co/7CIBlo48jz pic.twitter.com/Z9oU0lOYHt — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 31, 2022

“¿No será que alguien me quiere sacar a toda costa? Si perdiera capacidad, como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa”, agregó Bravo.

Y Berizzo también respondió a lo publicado por La Tercera. En la salida de La Roja hacia la gira asiática para enfrentar a Corea del Sur y disputar la Copa Kirin, el seleccionador desmintió que Claudio Bravo no está entre sus prospectos. “No hay ninguna polémica. No me sorprende porque sé qué digo y qué no, y eso no lo he dicho”, aseguró.

El primer desafío de Eduardo Berizzo y su cuerpo técnico será la gira por Asia que realizará la selección chilena. El próximo lunes 6 de junio, la Roja enfrentará a Corea del Sur en un amistoso y luego disputará la Copa Kirin en Japón.