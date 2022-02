Clubes le responden a futura ministra del Deporte por separación de Federación y ANFP: “Esta es una actividad de privados”

A poco más de un mes de iniciar el mandato de Gabriel Boric, la futura ministra del Deporte Alexandra Benado se refirió a un tema que constantemente ha estado en la palestra del balompié nacional: la separación de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

En conversación con La Tercera, la exseleccionada nacional aseguró que sería pertinente analizar la división de los organismos. “No es solo mi diagnóstico, ha habido muchas opiniones desde la Conmebol y desde la FIFA, y creo que ahora es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP”, manifestó.

La profesora de Educación Física, que ha sido cuestionada por su nombramiento, añadió que la escisión de las instituciones es necesaria por transparencia. “Es por un tema de que efectivamente las funciones no se dupliquen y que el fútbol, no solo el profesional sino que el femenino y otras ramas, pueda tener la importancia que merece. Eso debe ser generado a través de la Federación de Fútbol de Chile y no de una asociación que agrupa a clubes privados”, complementó.

A raíz de estas declaraciones, distintos equipos del fútbol chileno respondieron a la futura ministra del Deporte. El presidente de O’Higgins, Pablo Hoffmann, se mostró de acuerdo con lo planteado por Benado. “Lo que dice lo venimos trabajando hace tiempo. La Federación se tiene que separar, es lo que todo el mundo piensa”, afirmó en conversación con el mismo medio.

Por su parte, el gerente de Unión Española, Luis Baquedano, también estuvo en la misma línea de la idea de la separación. “Es un tema pendiente, no solo por transparencia como dice. La FIFA lo ha pedido y eso es algo público. Sé que en la modificación estatutaria está la idea de aprobar la federación de la ANFP”, aseguró al matutino.

Pese a esto, Baquedano puso en duda la pertinencia de los comentarios de la exseleccionada. “Es una actividad entre privados, ya que los clubes son de empresarios. Me llama la atención que opine. Puede opinar, claro, pero no sé si está dentro de sus facultades hacerlo. Es un tema que está radicado en el fútbol y la FIFA está trabajando en eso”, apuntó.

Por último, el presidente de Huachipato, Victoriano Cerda, aseguró que la división entre los organismos ya es efectiva, y que el tema ha sido un “intento por instaurar una posverdad”. “La Federación es una entidad completamente distinta de la ANFP. De hecho, corresponden a dos personas jurídicas diferentes”, concluyó.