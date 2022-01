Diego Sánchez reclamó por el agua potable en Antofagasta y la empresa que suministra respondió con todo: “Irresponsable”

Diego Sánchez, nuevo arquero de Deportes Antofagasta para esta temporada 2022, manifestó en sus redes sociales un reclamo por el agua potable en la ciudad en donde defenderá el arco de los “Pumas”, esto luego de presentar molestias estomacales.

“Teniendo amigos que jugaron en Antofagasta, ni uno de los w… me advirtió que no tomara agua de la llave”, afirmó el ex Unión Española en una de sus historias de Instagram.

Las quejas del “Mono” Sánchez tuvieron tanta repercusión que desde Aguas Antofagasta, empresa que suministra en la ciudad nortina, publicó un comunicado oficial en defensa propia frente al guardameta.

“Nos parecen lamentables su dichos, dado que pone en tela de juicio la calidad del agua que beben a diario los habitantes de la capital regional”, indicó la empresa.

Aguas Antofagasta aseguró que “es imprescindible recordar que el agua potable de Antofagasta tanto de cordillera como de mar cumple a cabalidad con la norma chilena que rige la calidad de esta, lo que incluye también el cumplimiento de los más altos estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud”.

“Nos parece irresponsable el comentario del jugador, pues intenta instalar una duda a partir del consumo de agua, sin considerar su particular condición física y todo lo que pudo haber ingerido durante el día, que pudo haber sido el causante de molestar”, concluyó la empresa en respuesta a Diego Sánchez.