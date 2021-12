Diego “Mono” Sánchez y su más sincera confesión: “No merecía ser llamado a la Roja”

Diego Sánchez ha protagonizado grandes polémicas fueras de las canchas, entre ellas, haber conducido en estado de ebriedad hace algunos meses atrás.

Y a pesar de que el golero de Unión Española ha demostrando grandes cualidades en el arco, que incluso lo han hecho estar citado a la Selección Chilena, el guardameta asegura que no se merecía aquella oportunidad en el equipo de todos.

“Muchas veces no me explicaba (su ausencia en las nóminas), pero también cuando estuve me llegó en un momento en que no me lo esperaba, que creía que no me lo merecía. Uno se mentaliza y se hace una idea, pero la decisión la toma un técnico y uno está sujeto a eso, la idea es estar preparado”, lanzó.

Consultado sobre el presente de Claudio Bravo, indicó: “A Bravo le quedan más de dos años… Tenemos mucha comunicación, hay muy buena onda entre ambos, fuimos grandes compañeros cuando estuvimos en la selección y mantenemos contacto”.

Por último, Sánchez tuvo palabras sobre Sebastián Pérez y Zacarías López, quienes fueron citados a los últimos amistosos de la Roja.

“Vienen buenos arqueros, los porteros se hacen jugando mucho, errando y ahí uno se va fortaleciendo, pero hay buen material. Por ejemplo, estuvieron bien el Zanahoria (Pérez) y (Zacarías) López en Estados Unidos, y ahí demostraron que están bien preparados y que pueden en algún momento defender el arco de la Roja”, cerró.