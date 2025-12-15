Alerta en la Región Metropolitana: Incendio forestal amenaza viviendas en San Pedro y obliga a evacuar múltiples localidades

Una situación crítica se vive la tarde de este lunes 15 de diciembre en la comuna de San Pedro, Región Metropolitana. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una orden de evacuación inmediata para diversos sectores rurales de la zona debido a un incendio forestal que se encuentra en pleno desarrollo y con proyección hacia áreas habitadas.

A las 18:39 horas, el organismo de emergencia activó el sistema de mensajería SAE a los celulares de los residentes, instruyendo el abandono preventivo de las localidades de Lo Encañado, Cabimbao, Quilamuta y Quincanque.

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sector Lo Encañado, en la comuna de San Pedro, Región Metropolitana. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPREDactivó mensajería #SAE.



RECUERDA actuar con calma y acatar las… pic.twitter.com/ooQjjECLLX — SENAPRED (@Senapred) December 15, 2025

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sectores Cabimbao, Quilamuta y Quincanque, en la comuna de San Pedro, Región Metropolitana. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA actuar… pic.twitter.com/NvlvKlnh3V — SENAPRED (@Senapred) December 15, 2025

“Actuar con calma y acatar”

A través de sus canales oficiales, Senapred hizo un llamado a la población a no arriesgarse y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia que ya se despliegan en el terreno. “Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, enfatizó la institución.

El siniestro, que amenaza con propagarse rápidamente debido a las condiciones meteorológicas, ha movilizado a compañías de Bomberos de la provincia de Melipilla y brigadas de Conaf, quienes trabajan intensamente para establecer líneas de cortafuego y proteger las viviendas en los sectores bajo alerta.

Esta emergencia se suma a una jornada compleja en la zona central, donde otros focos, como el registrado en Constitución (Región del Maule), han mantenido en tensión a los organismos de protección civil durante las últimas 24 horas. Las autoridades reiteran el llamado a no volver a las zonas evacuadas hasta que se indique que es seguro.