Alerta en la Región Metropolitana: Incendio forestal amenaza viviendas en San Pedro y obliga a evacuar múltiples localidades
Autoridades llaman a la calma pero exigen acatar las instrucciones de los equipos de respuesta que ya despliegan un operativo en la zona rural.
Una situación crítica se vive la tarde de este lunes 15 de diciembre en la comuna de San Pedro, Región Metropolitana. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una orden de evacuación inmediata para diversos sectores rurales de la zona debido a un incendio forestal que se encuentra en pleno desarrollo y con proyección hacia áreas habitadas.
A las 18:39 horas, el organismo de emergencia activó el sistema de mensajería SAE a los celulares de los residentes, instruyendo el abandono preventivo de las localidades de Lo Encañado, Cabimbao, Quilamuta y Quincanque.
“Actuar con calma y acatar”
A través de sus canales oficiales, Senapred hizo un llamado a la población a no arriesgarse y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia que ya se despliegan en el terreno. “Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, enfatizó la institución.
El siniestro, que amenaza con propagarse rápidamente debido a las condiciones meteorológicas, ha movilizado a compañías de Bomberos de la provincia de Melipilla y brigadas de Conaf, quienes trabajan intensamente para establecer líneas de cortafuego y proteger las viviendas en los sectores bajo alerta.
Esta emergencia se suma a una jornada compleja en la zona central, donde otros focos, como el registrado en Constitución (Región del Maule), han mantenido en tensión a los organismos de protección civil durante las últimas 24 horas. Las autoridades reiteran el llamado a no volver a las zonas evacuadas hasta que se indique que es seguro.
