Cinco jugadores de Universidad de Chile no viajarán a Argentina para enfrentar a Colo Colo

Universidad de Chile ya prepara todos los detalles para afrontar su primer partido de la pretemporada 2022, ni más ni menos, que ante Colo Colo en un Superclásico que se jugará en Argentina este viernes 14 de enero.

Este duelo amistoso frente al “Cacique” marcará el debut en la banca del colombiano Santiago Escobar, nuevo entrenador azul. Sin embargo, el estratega no podrá ir con plantel completo a tierras trasandinas, por lo que algunos jugadores se quedarán en Chile.

Según confirmó el propio técnico de la U en conferencia de prensa, serán cinco los futbolistas del cuadro estudiantil que no viajarán para jugar los encuentros de pretemporada al otro lado cordillera.

Las bajas que tendrá Universidad de Chile son: Jeisson Vargas (volante), Thomas Rodríguez (delantero), Anderson Contreras (volante), Lucas Assadi (delantero) y Pedro Garrido (arquero).

Algunos de estos jugadores están con problemas musculares, como es el caso de Assadi. En cuanto a Vargas, el ex Unión La Calera aún no se adapta por completo, por ende, Escobar prefirió no arriesgarlo. Además, el tema de Rodríguez tiene que ver con la definición de su futuro, ya que el atacante no es considerado por el DT azul y podría cambiar de aires para este 2022.

¿Cuándo juega la U vs Colo Colo?

Universidad de Chile y Colo Colo debutarán en la temporada 2022 este viernes 14 de enero, en lo que será el primer partido del Grupo A del Torneo de Verano 2022 en Argentina. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de La Plata de Buenos Aires.