El cumpleañero Santiago Escobar anticipó el Superclásico en Argentina: “No me da lo mismo, es nuestro debut y queremos ganar”

El nuevo técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, vivió un especial cumpleaños pues el mismo día que celebró 58 años debió afrontar las consultas de los medios de comunicación de cara al viaje a Buenos Aires, donde este viernes se medirán ante Colo Colo en el primer Superclásico del año.

En La Plata, el colombiano tendrá un debut más que especial en la banca azul, jugando ante el máximo rival del club. Por lo mismo, dijo estar consciente del desafío. “Claro que vamos a salir a ganar, nadie sale a plantear un partido para buscar un empate o que me da lo mismo. No me da lo mismo, es nuestro debut y queremos ganar. De todas formas, primero hay que gatear y después caminar”, planteó el entrenador.

“Llego tranquilo a un partido de esta naturaleza, donde se juegan muchas cosas, pero no desde el miedo sino transmitiendo a los muchachos la importancia del partido sin perder el norte. Si ganamos de cualquier manera, sin tener funcionamiento, no quedaré contento. La idea es presentar una forma, veremos si la empezamos haciendo respetar“, explicó Santiago Escobar, que insistió en el estilo con que deben jugar el Superclásico.

“Está la ansiedad normal que genera esta clase de partidos. Me siento tranquilo. Sé la responsabilidad que tengo, hemos tenido la opción de jugar y entrenar en torneos de verano en Argentina. Esa experiencia sirve para estar tranquilo. Por encima de esa situación, estamos priorizando la salud de los jugadores y que el equipo muestre signos de identidad“, comentó.

Santiago Escobar no se aproblema por el viaje al Superclásico

El entrenador cafetalero explicó que algunos jugadores no viajarán a Buenos Aires por temas físicos y que tampoco espera sobre exigir a quienes si emprendan el vuelo a Argentina. “Todos los jugadores no van a estar 90 minutos. Recién el día 5 empezamos a trabajar en sí, llevamos 8 días trabajando. Lo importante es que el equipo nos empiece a mostrar unas formas de jugar que identifiquen el nuevo ADN de la U”, explicó.

Al margen de ya tener seis jugadores nuevos para el plantel, Colo Colo ya parece tener cerradas sus incorporaciones. Diferencias que tampoco preocupan al nuevo técnico de la U. “Prefiero tener la seguridad de contratar bien que traer a alguien para que llegue rápido. Prefiero esperar unos días más y ver, en la competencia, qué respuesta dan los jugadores que hoy tenemos. La manera de ir cimentando un proyecto es dando la oportunidad a juveniles para verlos actuar”, sentenció.

Universidad de Chile jugará el Superclásico ante Colo Colo a las 21:00 hrs en el Estadio Ciudad de La Plata de Buenos Aires y el partido será transmisión de ADN Deportes.