De Estados Unidos a Chile: José Bizama volvió al país para jugar por Palestino

Durante la jornada de este lunes, Palestino hizo oficial el fichaje de José Bizama, zaguero nacional que regresa a Chile después de tres años tras su paso por el fútbol estadounidense.

“José Bizama se transformó en el segundo refuerzo de Palestino para la temporada 2022. El defensor de 27 años llega al tricolor, luego de vestir la camiseta del Houston Dynamo de la MLS durante el último año”, señaló el cuadro “Árabe” mediante un comunicado oficial.

Con su arribo al conjunto “tricolor”, el defensor chileno vestirá la cuarta camiseta de su carrera luego de sumar pasos por Huachipato, Houston Dynamo y Charlotte Independence, estos dos últimos clubes de Estados Unidos.

“Es un gran club, lo conozco y siempre me ha llamado la atención. Es un buen paso para mí y espero poder ayudar al grupo y al cuerpo técnico en los objetivos de este año”, comentó José Bizama en diálogo con Palestino.

“Con el tiempo me fui adaptando varias posiciones y creo que para un jugador eso es muy bueno, porque donde me necesite el técnico voy a estar. Espero ser una opción en el puesto que sea necesario”, cerró el ex Huachipato.

De esta manera, José Bizama se convierte en el segundo refuerzo oficial de Palestino para la temporada 2022, junto con la primera incorporación de los “Árabes”, el delantero Andrés Vilches.