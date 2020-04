Futbolista chileno que juega en Estados Unidos le mandó un particular mensaje a Donald Trump debido al coronavirus

El jugador chileno José Bizama, que actúa en el Houston Dinamo, habló con AS Chile sobre cómo está viviendo la cuarentena por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, país que tiene los contagios más grandes del mundo.

Al respecto, comenzó diciendo que “acá en Estados Unidos últimamente ha sido el país que más casos tiene en el mundo. Por lo menos acá en el estado de Texas, y en específico en Houston, no han sido tantos los casos, pero de igual manera creo que la gente de acá se ha tomado en serio el virus: han prevenido bastante, trata de estar en casa y eso ha llevado a que acá no sean tanto los contagiados como en otros estados”

Respecto a cuál es su opinión sobre las medidas que ha tomado Donald Trump, sostuvo: ” Él tiene una manera muy particular de expresarse y creo que las medidas que han tomado quizás en muchos países no han sido las correctas o no se le ha tomado el peso que en realidad tiene esto. Lo que yo tomo de ejemplo es lo que ha hecho el presidente de El Salvador, creo que le da prioridad a su gente en vez de lo que puede perder en cuanto a nivel económico o por el cierre de las empresas. Creo que primero está la gente y luego está lo demás”.

Finalmente, Bizama indicó qué tan complicado es vivir esta pandemia fuera de Chile. “Es difícil estar lejos de ellos en una situación así. Yo estoy en Houston junto a mi novia y mi hija, pero el resto de mi familia está toda en Chile y obviamente lo que más me preocupa allá es la situación de mi abuelo, que ya pertenece a la Tercera Edad, que se pueda contagiar, porque es de las personas que más sufre con esta enfermedad, los más débiles, por así decirlo. Estoy preocupado por mi familia, es lo que más me preocupa”.