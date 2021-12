Juan Pablo Gómez expresó su pena con el adiós a Unión Española: “Llegué como futbolista y me voy como hincha”

Juan Pablo Gómez le dijo adiós a Unión Española luego de cinco años defendiendo la camiseta del cuadro “Hispano”. Mediante sus redes sociales, el zaguero publicó emotivas palabras para su ahora exclub.

“A pesar de la pena que tengo, de no poder seguir en nuestra querida Unión Española, junto a mi familia, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer a tanta gente que participó y me acompañó en esta imborrable etapa de mi carrera”, señaló el defensor nacional.

El lateral derecho le agradeció a los compañeros que tuvo en el elenco “Rojo” y aseguró que “me llevo amigos para toda la vida”.

En cuanto al personal de utilería del Santa Laura, Gómez dejó en claro que “con su humildad y trabajo siempre fueron una inspiración para mí”.

Sobre los hinchas del club, el zaguero confesó que “realmente no tengo palabras, solo agradecerles a nombre mío y de mi familia el trato y el aprecio que sentimos desde el primer hasta el último día”.

En relación a la dirigencia del conjunto “Hispano”, el defensor agregó que “a pesar de no estar de acuerdo en más de alguna situación, me parecería injusto el hecho de no reconocer que confiaron en mí cuando pocos lo hacían, me dieron la chance de ganar experiencia, prestigio y valorización deportiva. Eso no se olvida”.

“Llegué como futbolista y me voy como hincha. Gracias por todo familia Hispana, que pasen un feliz Año Nuevo”, concluyó Juan Pablo Gómez.