Gary Neville estalló contra Cristiano Ronaldo por su actitud en Manchester United: “No puedes huir así, no voy a permitirlo”

Manchester United no cerró de buena manera el 2021 luego de un sorpresivo empate 1-1 este lunes contra Newcastle, penúltimo en la Premier League, igualdad que complicó a los “Diablos Rojos” en sus aspiraciones por meterse recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Tras el encuentro, una de las imágenes que llamó la atención fue la de Cristiano Ronaldo abandonando rápidamente la cancha sin despedirse de los hinchas junto al resto del plantel. El gesto de “CR7” provocó las duras críticas de un histórico del club: Gary Neville.

En el programa Monday Night Football, el exjugador inglés arremetió en contra del astro portugués y señaló que al finalizar un partido como el de Manchester United-Newcastle “tienes que estar al lado de tus compañeros cuando te necesitan. Al final del día quiero a Cristiano, es el mejor futbolista que he visto jamás, pero no puedes huir así, no voy a permitirlo”.

“No me importa cómo hayas jugado, tienes que ir a aplaudir a los aficionados cuando acaba el partido, y más si eres el mejor jugador del mundo y uno de los más grandes de todos los tiempos”, agregó Neville.

Además de la actitud de Cristiano Ronaldo, el otrora zaguero de los “Diablos Rojos” lanzó dardos contra Bruno Fernández, otra de las figuras del equipo. “Es devastador para los jóvenes cuando los dos mejores jugadores miran a los demás como si no fueran lo suficientemente buenos”, sentenció.