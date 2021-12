Camilo Moya y el sueño de ser el nuevo capitán de la U: “Quizás digan que estoy loco, pero me gustaría asumir esa responsabilidad”

En medio de sus vacaciones y con petición de matrimonio incluida durante un viaje a Estados Unidos, el volante de Universidad de Chile, Camilo Moya, se prepara para arrancar los trabajos el próximo lunes 3 de enero junto al resto de sus compañeros en la U con la misión de mejorar la imagen del 2021.

El mediocampista interrumpió su período de descanso para dialogar con ADN Deportes, donde habló de muchos temas, entre ellos, qué espera de los laicos este 2022.

– Tuvieron una temporada difícil y hubo muchas críticas. ¿A qué lo relacionas y cuál es el análisis de este 2021?

– Estar en una posición de descenso acá en la U es super difícil, porque se exige estar en los puestos de arriba, ser campeón, estar en una copa y estar en un puesto de descenso no es fácil. Yo lo pasé mal, no tuve una gran temporada, estoy muy al debe y lo tengo claro. El cambio de técnico me hizo dudar de mis capacidades, me hizo pensar cosas negativas y cuando estaba sacando eso viene el partido con Everton y me vine abajo. Son muchas cosas que van pasando y vas bajando el nivel.

– ¿Cómo vislumbras el 2022?

Es un año nuevo, con caras nuevas y cuerpo técnico nuevo. El 2022 estar peleando en los puestos de arriba y pelear el campeonato sería lo ideal, lo que toda la gente quiere y se merece por todo el año que sufrimos.

– ¿Qué te parece la llegada del nuevo DT, el colombiano Santiago Escobar? ¿Lo conocías?

– La verdad no conozco a Escobar y no he hablado con él, pero si llega a la U es porque tiene las capacidades para dirigir al equipo. Desearle lo mejor, que nosotros nos vamos a entregar al mil por ciento a su trabajo y poder tener todos juntos a la U donde debe estar. Bienvenidos él y su cuerpo técnico.

– Estará dura la pelea por un puesto en el equipo titular…

Sí, mucha competencia. Está Mauro Morales, la renovación de Galani y no sé si llega Seymour. Son grandes jugadores y si bien todos saben lo que pueden llegar a dar, yo estoy al debe, pero estoy con otra mentalidad luego de terminado el campeonato. Verán a otro Camilo Moya en la U, muy diferente y entregado a lo que uno hace.

– La U también busca capitán. ¿Te ves portando la jineta?

– No sé si ahora sea tan querido por la gente y quizás digan que estoy loco, pero sí me gustaría asumir esa responsabilidad. Creo que con todas las ganas que tengo para el 2022, sí me gustaría. Estoy en la U desde los doce años y ser capitán sería muy lindo. Ya no va en mí, depende de otros factores, pero me gustaría asumirla.

– Hace unos días se confirmó que no renovó Ramón Arias y Joaquín Larrivey. ¿Qué te parece que no continúen y que pierdan al goleador?

– Son dos jugadores muy importantes para el equipo y duele porque son ejemplos para nosotros, por como se entrenaban y como disputaban cada partido, duele la partida de ellos, eran elementos muy positivos y que nos hacían bien. Eran de los que más se esperaba que renovaran.

– ¿Fue muy breve la conversación con Luis Roggiero para decirte que seguías? ¿Qué te dijo en concreto?

– Hablé con Roggiero y me dijo que este 2022 tenía que ser mi año.

– ¿Y a la espera de los refuerzos para el plantel?

– Es algo que no me puedo meter, pero sí espero que tengamos un equipo competitivo para ser campeones en el torneo, es lo que espero. Si traen refuerzos, por algo llegan a la U y sean bienvenidos todos.

– Perspectiva 2022. ¿Ser campeones, solo lograr clasificar a un torneo internacional o no volver a pelear el descenso?

– Ser campeones. Le debemos eso a los hinchas.