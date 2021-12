A lo Alexis: Brayan Cortés repartió juguetes de Navidad en Iquique y Alto Hospicio

El portero de Colo Colo, Brayan Cortés, se encuentra de vacaciones en su natal Iquique pero aprovechó el descanso para tener un lindo gesto de Navidad.

Esto porque el arquero de 26 años se tomó el tiempo de conseguir un camión en el que, junto a otros vehículos, recorrió las calles de la ciudad nortina y Alto Hospicio para entregar regalos.

De hecho, Brayan Cortés terminó entregando más de 100 juguetes, además de dulces, para los niños de su ciudad de nacimiento para alegrar la Navidad.

Un gesto que enaltece al portero del Cacique y que recordó a otro jugador del norte del país, Alexis Sánchez, quien cada temporada se las arregla para recorrer Tocopilla entregando obsequios a los más pequeños.

El futuro de Brayan Cortés tras la Navidad

Todo indica que el arquero de Colo Colo se mantendrá al menos para el primer semestre del año 2022, pese a los sondeos de clubes extranjeros por su pase.

Hace semanas atrás se habló de una posible salida al Elche de España, pero ya en pleno cierre de la temporada descartó dar urgencia a una posible salida del fútbol chileno.

“Obviamente me gustaría partir, pero hoy estoy feliz acá y disfrutando cada momento. No me imagino el futuro, pero siempre hay metas por lograr”, aseguró en ADN durante noviembre.

Por ahora, todas las especulaciones del mercado de pases le son ajenas al también seleccionado nacional, quien se lució este semana como ayudante del “Viejito Pascuero” en Iquique.