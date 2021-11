Brayan Cortés: “Me gustaría partir, pero mi objetivo hoy es ser campeón con Colo Colo”

El portero de Colo Colo, Brayan Cortés, afrontó en conferencia de prensa el momento que vive Colo Colo, igualado con Universidad Católica a dos fechas del final.

Para volver a jugar deberán esperar hasta el domingo 28 para su partido por la penúltima fecha del Torneo Nacional 2021, ante Unión Española. De todas formas, el arquero albo no quiso hablar de ansiedad considerando los 10 días que restan para el encuentro.

“No nos apuramos ni pensamos en lo que puede pasar. Cada partido lo afrontaremos como una final y con la concentración que se merece (…) Vamos a intentar hacer nuestro juego. Nosotros tenemos jugadores extraordinarios y queremos ser protagonistas en cada partido. Sabemos mucho del rival, pero estamos enfocados en lo nuestro“, apuntó Brayan Cortés, quien también se refirió a la opción de partir del club tras sus buenas campañas en Colo Colo.

“Obviamente me gustaría partir, pero hoy estoy feliz acá y disfrutando cada momento. No me imagino el futuro, pero siempre hay metas por lograr. Mi objetivo hoy en día es salir campeón en Colo Colo“, recalcó el portero iquiqueño.

Brayan Cortés hizo un balance de la Roja y cómo vio a Colo Colo

El portero de los albos regresó ayer miércoles a las prácticas en el estadio Monumental tras su citación a la Roja, de la cual sacó lecciones positivas.

“Es un orgullo estar en la selección. Siempre estar ahí es un agrado. Fue complicado el último partido, muy extraño, pero seguimos en la lucha por ir al Mundial”, apuntó el arquero de 26 años, quien destacó a su reemplazante en el arco de Colo Colo: Omar Carabalí.

“No jugó en todo el año y le tocaron dos partidos muy importantes, donde la hizo muy bien. Me pone contento por él, demostró que está a la altura de ser primer arquero de Colo Colo“, valoró Brayan Cortés, que explicitó el radical cambio respecto al rendimiento de la última temporada.

“Lo del año pasado es una experiencia que uno no quisiera volver a repetir, pero nos hizo crecer como personas y nos fortaleció como equipo. La mentalidad que ganamos nos hace enfrentar cada partido de la mejor forma. Ahora queremos disfrutar y pelear en lo más alto de la tabla”, sentenció el arquero, quien durante la conferencia bromeó con Pablo Solari.