“En Chilevisión está la escoba...”: revelan nuevos detalles de la salida de Julio César Rodríguez

Este viernes, Chilevisión vivió un terremoto al dar a conocer la salida de Julio César Rodríguez, quien dejó la señal televisiva luego de 13 años.

En el programa Modo cahuín, el periodista Luis Sandoval dio a conocer nuevos detalles de la salida del presentador de Contigo en la mañana.

“En Chilevisión está la escoba con Julio César y los nuevos dueños, porque él quiere transformar el canal en el número uno en sintonía”, comentó.

“En cambio, los nuevos jefes quieren atraer auspiciadores y no les importa el rating obtenido”, explicó Sandoval.

El periodista fue más allá e indicó que esa sería la razón de que en Fiebre de Baile no hayan rostros tan caros.

“En los pasillos de Chilevisión se está diciendo que Julio César en algún momento les dijo que se quería quedar como animador porque hay diferencias en las visiones de ambos, ya que los argentinos quieren ocupar poco presupuesto y llamar nuevos auspiciadores”, cerró.