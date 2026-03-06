;

VIDEO. “En Chilevisión está la escoba...”: revelan nuevos detalles de la salida de Julio César Rodríguez

Este viernes se dio a conocer la salida del conocido periodista de la señal televisiva.

Nicolás Lara Córdova

“En Chilevisión está la escoba...”: revelan nuevos detalles de la salida de Julio César Rodríguez

Este viernes, Chilevisión vivió un terremoto al dar a conocer la salida de Julio César Rodríguez, quien dejó la señal televisiva luego de 13 años.

En el programa Modo cahuín, el periodista Luis Sandoval dio a conocer nuevos detalles de la salida del presentador de Contigo en la mañana.

Revisa también:

ADN

En Chilevisión está la escoba con Julio César y los nuevos dueños, porque él quiere transformar el canal en el número uno en sintonía”, comentó.

“En cambio, los nuevos jefes quieren atraer auspiciadores y no les importa el rating obtenido”, explicó Sandoval.

El periodista fue más allá e indicó que esa sería la razón de que en Fiebre de Baile no hayan rostros tan caros.

“En los pasillos de Chilevisión se está diciendo que Julio César en algún momento les dijo que se quería quedar como animador porque hay diferencias en las visiones de ambos, ya que los argentinos quieren ocupar poco presupuesto y llamar nuevos auspiciadores”, cerró.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad