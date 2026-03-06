;

FOTO. Doctor Vidal revela el motivo que gatilló enojo de Nicole Block

El cirujano plástico entregó nuevas aristas de la polémica que protagonizó con la actriz.

Nicolás Lara Córdova

Esta semana, la actriz Nicole Block realizó una grave denuncia contra el cirujano plástico, Pedro Vidal, a través de sus redes sociales.

La actriz acusó al médico de haberse aprovechado de su relación para tener encuentros íntimos con ella y que le habría enviado imágenes de registros médicos privados de otros pacientes.

Este viernes, Pedro Vidal, rompió el silencio y entregó nuevos detalles al respecto a través de un mensaje compartido a Adriana Barrientos y que fue leído en el programa Zona de estrellas.

“Nos vimos unas cuatro veces. Nos íbamos a ver ayer (lunes) y yo no podía. Se enojó y lanzó todo esto”, indicó el médico.

Barrientos le consultó si la molestia de Block nace si porque ella se enamoró de él y Vidal fue categórico: “no, ese tipo de niñas no se enamora”.

“En menos de 48 horas han circulado tres versiones...”

Tras estas declaraciones, Nicole Block utilizó nuevamente sus redes sociales para responderle al médico cirujano.

“En menos de 48 horas han circulado tres versiones distintas. Primero: ‘caí en una trampa’, después su entorno a hablar de una relación amorosa. Ahora: ‘la he visto cuatro veces’”, comenzó la actriz.

“También aseguró en televisión que, si hubiera sabido a qué me dedicaba, habría salido arrancando. Los mensajes cuentan otra historia. Alcohol. Drogas. Trasnoche .Y al día siguiente… pabellón. ¿Confiarías tu vida a un médico así?“, cuestionó la actriz.

Me bajó una calentura feroz. Qué ganas de darte mil veces”, le dijo el médico después de escuchar el audio que envió Nicole.

