Tabilo tiene programación para enfrentar a Medvedev en Indian Wells: horario y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Alejandro Tabilo tuvo un contundente debut en el Masters 1000 de Indian Wells al ganar en menos de una hora al español Rafael Jodar.

Con ello, el número 1 de Chile será el rival de Daniil Medvedev en el debut del ruso en California, ya en la segunda ronda del torneo.

Será la primera vez que Alejandro Tabilo se medirá contra el exnúmero 1 del mundo, estatus que explica la programación del partido.

Esto considerando que el juego quedó agendado en el quinto y último turno del Court Central.

Eso implica que Alejandro Tabilo y Daniil Medvedev jugarán cerca de las 00:30 horas ya del domingo 8 de marzo, choque que se podrá seguir por TV en la señal de ESPN y Disney+.