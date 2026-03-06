;

Ser aval en Chile: el riesgo legal que muchas personas asumen sin conocer todas sus consecuencias

Firmar como aval o codeudor solidario es una práctica común en créditos y contratos de arriendo, pero también puede implicar asumir una deuda completa si el deudor principal no paga. En ADN Te Escucha, la abogada Tania Olivera explicó las diferencias entre estas figuras y advirtió sobre los riesgos legales que muchas personas desconocen al firmar.

ADN Radio

Getty Imagen - Imagen referencial

Getty Imagen - Imagen referencial / time99lek

La figura del aval es ampliamente utilizada en Chile para respaldar créditos, contratos financieros e incluso arriendos. Sin embargo, muchas personas firman este tipo de compromisos sin comprender plenamente las responsabilidades legales que implica.

Durante el programa ADN Te Escucha, la abogada y socia de DefensaDeudores.cl, Tania Olivera, explicó que el aval es una garantía que permite a un acreedor contar con un respaldo adicional en caso de que el deudor principal no cumpla con el pago de una obligación.

“Muchas personas firman por ayudar a un amigo o familiar y no saben exactamente lo que están firmando. Eso puede dejarlos obligados a responder por la deuda si el deudor principal no paga”, señaló la especialista.

Revisa también:

ADN

En la práctica, el aval suele confundirse con otras figuras jurídicas como el fiador o el codeudor solidario. Aunque todas implican garantizar el cumplimiento de una deuda, sus efectos legales son distintos.

Por ejemplo, el codeudor solidario puede ser exigido por el acreedor de la misma forma que el deudor principal, sin necesidad de que primero se intente cobrar a este último.

“Cuando existe codeudor solidario, el acreedor puede dirigirse directamente contra cualquiera de los dos. Es decir, contra el deudor principal o contra el codeudor, en las mismas condiciones”, explicó Olivera.

Este escenario se vuelve especialmente relevante en contextos de sobreendeudamiento. Si el deudor principal deja de pagar, el aval o codeudor puede enfrentar procesos de cobranza extrajudicial o judicial, incluyendo notificaciones de demanda, embargo y eventual remate de bienes.

Codeudores solidarios

Además, asumir este rol también puede impactar el historial financiero de quien firma como garante. Según la abogada, en el caso de los codeudores solidarios, el crédito puede aparecer registrado como una obligación propia, lo que puede dificultar el acceso a futuros financiamientos.

Otro aspecto poco conocido es que, si el aval paga la deuda, la ley le permite posteriormente exigir ese dinero al deudor principal mediante acciones legales.

Por ello, los especialistas recomiendan revisar con atención los contratos antes de firmar y asesorarse en caso de dudas. Comprender qué tipo de garantía se está asumiendo y cuáles son sus consecuencias legales puede evitar problemas financieros y personales en el futuro.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad