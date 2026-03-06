Ser aval en Chile: el riesgo legal que muchas personas asumen sin conocer todas sus consecuencias

La figura del aval es ampliamente utilizada en Chile para respaldar créditos, contratos financieros e incluso arriendos. Sin embargo, muchas personas firman este tipo de compromisos sin comprender plenamente las responsabilidades legales que implica.

Durante el programa ADN Te Escucha, la abogada y socia de DefensaDeudores.cl, Tania Olivera, explicó que el aval es una garantía que permite a un acreedor contar con un respaldo adicional en caso de que el deudor principal no cumpla con el pago de una obligación.

“Muchas personas firman por ayudar a un amigo o familiar y no saben exactamente lo que están firmando. Eso puede dejarlos obligados a responder por la deuda si el deudor principal no paga”, señaló la especialista.

En la práctica, el aval suele confundirse con otras figuras jurídicas como el fiador o el codeudor solidario. Aunque todas implican garantizar el cumplimiento de una deuda, sus efectos legales son distintos.

Por ejemplo, el codeudor solidario puede ser exigido por el acreedor de la misma forma que el deudor principal, sin necesidad de que primero se intente cobrar a este último.

“Cuando existe codeudor solidario, el acreedor puede dirigirse directamente contra cualquiera de los dos. Es decir, contra el deudor principal o contra el codeudor, en las mismas condiciones”, explicó Olivera.

Este escenario se vuelve especialmente relevante en contextos de sobreendeudamiento. Si el deudor principal deja de pagar, el aval o codeudor puede enfrentar procesos de cobranza extrajudicial o judicial, incluyendo notificaciones de demanda, embargo y eventual remate de bienes.

Codeudores solidarios

Además, asumir este rol también puede impactar el historial financiero de quien firma como garante. Según la abogada, en el caso de los codeudores solidarios, el crédito puede aparecer registrado como una obligación propia, lo que puede dificultar el acceso a futuros financiamientos.

Otro aspecto poco conocido es que, si el aval paga la deuda, la ley le permite posteriormente exigir ese dinero al deudor principal mediante acciones legales.

Por ello, los especialistas recomiendan revisar con atención los contratos antes de firmar y asesorarse en caso de dudas. Comprender qué tipo de garantía se está asumiendo y cuáles son sus consecuencias legales puede evitar problemas financieros y personales en el futuro.