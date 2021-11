Luka Tudor y la invasión de los hinchas azules: “Le daría un castigo de seis meses a la U por lo menos”

La invasión de los hinchas de la U en la cancha de El Teniente fue un episodio que marcó la derrota de Universidad de Chile ante Curicó Unido el pasado sábado.

En el cuadro estudiantil están a la espera de lo que ocurra en el Tribunal de Disciplina de la ANFP con respecto a la sanción que podría tener el club por lo sucedido en Rancagua. En cuanto al castigo, hasta cinco partidos a canchas cerradas es lo que la U podría recibir.

En este escenario, el panelista de Los Tenores de ADN, Luka Tudor, expresó su disgusto ante una sanción de ese nivel para Universidad de Chile. “Me parece que cinco partidos es muy poco. Yo le daría un castigo de seis meses a la U por lo menos. Con cinco partidos solamente, luego los hinchas van a entrar a cada rato a la cancha”, señaló el exjugador.

Por su parte, otro miembro del panel, Francisco Mouat, rechazó la conducta que tuvieron los fanáticos azules en El Teniente e indicó que pese al mal momento del equipo “la gente sigue yendo al estadio como un porfiado, a tratar de soñar con revertir la situación. No ocurrió eso, pero no se te pasa por la cabeza que terminado el partido lo que tienes que hacer para hacer sentir tu condición de hincha es convertirte en un delincuente en la cancha, un maleante”.

“Si hay un grupo de jugadores que se siente con la posibilidad de ser agredido por el público, que se juegue sin público de partida, pero no me imagino al Tribunal no sancionando a la U como local por las cinco fechas, que es lo mínimo”, agregó Mouat sobre el posible castigo en contra de Universidad de Chile.