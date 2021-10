Cristián Ogalde aclaró su vínculo con Francis Cagigao y su rol como dueño de Magallanes

Cristián Ogalde conversó de todo con la mesa de “Los Tenores” en La Bifería, considerando el particular recorrido que ha hecho en los últimos años como representante de jugadores y, a la vez, dueño de Magallanes.

Por ese último rol, ha participado en el Consejo de Presidentes de la ANFP y, en ese contexto, reconoció que fue quien sugirió el nombre de Francis Cagigao para el rol de Director Deportivo Nacional.

“Estaba participando en los Consejos de Presidentes. Como representante, tengo una gran red de contactos afuera y conozco mucha gente. La pregunta fue quizá por eso“, puntualizó Cristian Ogalde.

“A Cagigao lo conozco hace más de 14 años. Di tres nombres para la gerencia deportiva de la selección chilena, incluyendo el nombre de él, el de André Zanota y el de Antonio Cordón. No me atrevía a dar un nombre de alguien de acá. No todos los que sugerí estaban disponibles”, planteó quien defendió la labor que ha hecho el dirigente español.

“Cumplió distintas funciones en Inglaterra y era la mano derecha de Wenger en el Arsenal. Vino infinitas veces a Chile, tenía clara su capacidad. Es director deportivo titulado (…) Hay una función que está cumpliendo y habrá que evaluarlo después de 6 u 8 meses”, sostuvo.

Además, espera que la gestión de Francis Cagigao le permita al fútbol chileno progresar en el mediano plazo. “Algo que nos falta como Federación Chilena es alguien que se encargue de las relaciones internacionales a alto nivel. Le toca hacer funciones que a lo mejor no le corresponden al cargo y no sé si hay alguien en la estructura de la federación que pudiera hacerlo (…) Por Francis Cagigao no va a cambiar todo, pero si puede ayudar estructuralmente para que un chileno se haga cargo a futuro”.

Cristián Ogalde y su rol en Magallanes

A diferencia de lo que ocurre con otros clubes en los que se desconocen los vínculos de sus propietarios con otros negocios, Cristián Ogalde fue claro en torno a su situación particular.

“Tengo la propiedad de Magallanes. Me parece valioso transparentarlo. Había tenido Santa Cruz y se presentó la oportunidad de gestionar un club con mucha tradición y en Santiago. Quise el desafío de gestionar mejor un club”, explicó el mandamás de la “Academia”.

Luego de contar sobre la compra de un terreno de 6 hectáreas para una futura Ciudad Deportiva cerca de Paine, planteó sus anhelos en el club carabelero.

“Los clubes muchas veces no consideramos que las divisiones menores son una inversión y no un gasto (…) Me encantaría ascender, le conviene al club. En la mayoría de los clubes he visto que se tiene que poner más dinero que el que se recibe por TV”, dijo, a la vez que defendió la labor de las sociedades anónimas en el fútbol chileno.

“Por ejemplo, La Calera estuvo botada y ahora tiene un modelo de negocio válido. Mientras no cometa ninguna ilegalidad, la gestión es más profesional que otras directivas”, zanjó.

Aclaró su situación con ex representados

El nombre de Cristián Ogalde salió a la polémica durante el mes pasado luego que apareciera citado en la Roja Marcelo Allende, quien no sumó minutos. Algunos plantearon que su cercanía con Francis Cagigao y Martín Lasarte pudo haber condicionado el llamado, algo que el ex representante del jugador descartó.

“Conozco a Lasarte y Cagigao hace años, pero no voy preguntando por las nóminas. Marcelo Allende fue comprado por el grupo City como “talento emergente”. Lleva 60 partidos en la liga uruguaya. El cuerpo técnico, siendo uruguayo, naturalmente tiene conocimiento de esa competencia. Allá Allende es un jugador totalmente cotizado“, sostuvo quien también descartó situaciones similares por Marcelino Núñez o Luciano Arriagada.

En la charla, también se le preguntó por Juan Carlos Gaete, por quién trabajó durante su frustrado primer paso a Colo Colo. “No le tocó en un buen momento personal. Sabe que tiene potencial para hacer más. Estando de vuelta en Cobresal dejé de trabajar con él, tomó la decisión de trabajar con otra gente”, cerró.