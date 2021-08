Marcelo Allende y su llamado a la selección: “Muy contento de esta nominación y feliz de estar acá”

El jugador de 22 años, Marcelo Allende, expresó su felicidad tras el llamado a la Selección Chilena para disputar la fecha triple de las eliminatorias.

El futbolista que milita en el Torque de Uruguay valoró ser convocado por Martín Lasarte y se refiere a su buen momento y lo importante de esta oportunidad.

El mediocampista ofensivo ya ha tenido pasos por las selecciones menores en un Mundial y en un Sudamericano, algo que le da experiencia en estas instancias.

“Ayuda bastante. Ya conoces como trabaja la selección y en qué consiste, eso te puede facilitar a la hora de estar acá con estos jugadores de gran calidad”, indicó.

Respecto a su paso por México y la actualidad en Uruguay, Allende reconoció lo importante de esto para ir creciendo en su fútbol y vida profesional.

“He tenido la oportunidad de estar fuera de Chile, me ha ayudado a crecer mucho, he conocido distintos tipos de jugadores… así que muy contento de esta nominación y feliz de estar acá”, aseveró.

Además, el oriundo de Pudahuel reconoce que “estando en un buen momento, la selección siempre se fija en uno. Contento de compartir con estos jugadores que desde chico uno los ve. Es algo muy lindo“, añadió.

Respecto a los partidos que deberá enfrentar La Roja, reconoció lo difícil que serán los duelos. “Partidos durísimos, tres rivales directos con nosotros, así que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para lograr la clasificación al Mundial”, finalizó.

Los duelos de la Selección Chilena

La selección nacional, junto a Marcelo Allende, se prepara para el primer duelo de este jueves ante Brasil a las 21:00 horas en el Estadio Monumental.

El segundo partido será contra Ecuador, en calidad de visita, el próximo domingo 5 de septiembre a las 18:00 horas. Mientras que el tercer encuentro se disputará en Barranquilla cuando La Roja enfrente a Colombia el día jueves 9 de septiembre a las 20:00 horas.