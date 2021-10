Joan Cruz no pierde el optimismo en Colo Colo: “Dependemos solamente de nosotros para estar arriba”

Joan Cruz conversó con los medios de comunicación en el día después de la derrota que sufrió Colo Colo ayer jueves a manos de Ñublense.

“Fue una derrota dura. Salimos a buscar el partido, buscamos por todos lados y no se nos dio. No quiso entrar el balón y pagamos caro con un cabezazo que fue un balde de agua fría. Después se metieron atrás y no pudimos sacarlo adelante”, explicó el joven volante albo.

De todas formas, Joan Cruz trató de dar vuelta la página y se enfoca en el siguiente desafío, el domingo ante Palestino. Ahí la misión pasa por ganar y no dar ventajas en la lucha por el campeonato.

“Ya estamos pensando en el siguiente partido, en sacar los tres puntos porque dependemos solamente de nosotros para estar arriba y conseguir el titulo“, apuntó el mediocampista de 18 años.

Joan Cruz y sus anhelos en Colo Colo

Aunque no pudo ser titular en los últimos dos encuentros del Cacique, Joan Cruz no pierde su foco en cuanto al anhelo de sumar más minutos.

“Me he sentido bien. Me ha tocado sumar varios minutos, creo que estoy respondiendo de la mejor manera. Voy a trabajar día a día para sumar minutos y dar un aporte al equipo. Más adelante uno quiere ser titular, jugar, sumar minutos, pero uno tiene que ganárselo en los entrenamientos”, explicó el formado en el club albo.

En ese contexto, igualmente lamentó el no haber ganado ante el público del Cacique en el estadio Monumental. “Los últimos partidos en el Monumental nos ha costado por errores nuestros. Estamos trabajando para que podamos darle alegrías a la gente aquí”, cerró Joan Cruz.