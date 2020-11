“Es impagable”: La emoción de Chupete Suazo tras superar los 100 goles en el fútbol profesional

Un histórico momento se vivió la mañana de este domingo en la cancha del Municipal de La Cisterna, donde el delantero de La Serena, Humberto “Chupete” Suazo marcó los goles 100 y 101 de su carrera profesional, en los minutos 34 y 50 respectivamente, emocionando a muchos en el país, y dando de paso el triunfo a su equipo por 3-1 ante Palestino.

Sin embargo, no fueron solo los hinchas y seguidores de la carrera del Chupete los que casi llegaron a las lágrimas con el momento, sino que el propio delantero derramó algunas al ser consultado por el mismísimo Claudio “Bichi” Borghi sobre sus impresiones tras el encuentro.

En el diálogo emitido por CDF, donde Borghi, que dirigió a Suazo en Colo Colo, le preguntó por la histórica cifra en goles y su regreso al fútbol profesional, Chupete dijo que “para mí primero la confianza que depositaron en mí, eso me llevo primero a prepararme bien, cambiar algunos hábitos que tenía“.

En ese momento lo invadió la emoción al señalar que lo otro que lo impulsó a volver fue su familia. “Mis hijos, mi señora, en especial el “Chui” (su hijo menor), que me emociona que me vea jugando, que me vea disfrutando, que me vea haciendo lo mío, creo que eso es impagable…”, indicó sin poder seguir hablando al verse abrumado de lágrimas de emoción.

Las lágrimas del querido delantero traspasaron la pantalla y llegó a muchos hinchas que se alegraron con él de tenerlo de regreso en el profesionalismo.