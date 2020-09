Después de cinco años, Humberto Suazo volvió a marcar un gol en Primera División

El 23 de agosto del 2015 fue la última vez que Humberto Suazo infló las mallas en Primera División. El “Chupete” se reencontró con los goles este jueves en La Florida.

Aquella jornada, Colo Colo derrotó por la cuenta mínima a Deportes Iquique por el Apertura 2015, torneo que terminarían ganando los albos.

Cinco años, un mes y 15 días tuvieron que pasar para que el “Chupete” volviera a festejar en Primera División, esta vez vistiendo la camiseta de Deportes La Serena.

🔴 EN VIVO | 71' ¡Gol del Chupete! Humberto Suazo anota el empate de Deportes La Serena ante el Audax. 1-1 en La Florida https://t.co/f1MdhyYv5O pic.twitter.com/C0z3Zo7ra4 — Radio ADN (@adnradiochile) September 10, 2020

“Me hubiese gustado que fuera con un triunfo, no hicimos un partido correcto (..) Esta vuelta al fútbol es para mis hijos, está alegría sé que la está disfrutando, por mi hijo más chico volví a jugar, me decía que ojalá pudiera marcar un gol”, comentó el ariete tras el partido.

En conversación con el CDF, Suazo agregó que: “para toda mi familia es muy lindo volver a verme en una cancha. Lamentablemente no se han dado los resultados, falta conocernos un poco más, pero tengo confianza en el grupo, trabajamos bien, pero no nos han salido las cosas“, aseveró.

“Lo principal es prepararme día a día, semana a semana, cada día subir mi rendimiento, los goles van a salir por si solos, lo principal es trabajar y que el grupo me conozca. Mucho se habló de mi edad, pero si uno está preparado, eso queda de lado“, cerró.