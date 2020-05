Sergio Vargas y fotos de Pablo Aránguiz con camiseta de Colo Colo: “No fue un vende humo”

Revuelo causaron las declaraciones hace algún tiempo del volante de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, quien dijo que no podía decir “que nunca jugaría en Colo Colo”. Tras esto, salieron unas imágenes lo mostraban hace algunos años, con la camiseta del Cacique en el Estadio Monumental.

Molesto con esa situación, el propio Aránguiz en su cuenta de Instagram salió al paso de los comentarios manifestando que él no llegó diciendo que era hincha de la U, pero que tampoco era aficionado de los albos y que tenía muchas camisetas porque era un amante del fútbol.

Sobre este tema, el director de Azul Azul, Sergio Vargas, valoró la forma en como afrontó la situación el “22” de los azules y en conversación con el programa “Después te Explico” de Redgol defendió al mediocampista.

“No me gustan los jugadores ‘vende humo’ y Pablo no vendió el humo, fue sincero en su respuesta. Uno no puede hacer que todos sean hinchas de la U, lo importante es cuando se pongan la camiseta la defiendan a muerte y cuando al día de mañana se vayan, se vayan como hinchas de la U”, sostuvo el ex Superman.

Vargas complementó que “Yo lo veo (a Aránguiz) y vos te das cuenta del compromiso que él tiene y como se brinda por la camiseta, eso hay que rescatar. Esto es fútbol profesional, todos quieren surgir, ganar, firmar buenos contratos, ser campeón y eso es lo que ha hecho Pablito Aránguiz”.

Finalmente, confirmó que, por lo que ha rendido el ex Unión Española en los universitarios, el interés por su continuidad está a pesar de que habría que hacer una inversión importante en lo que respecta al 50% de su pase, que es la opción de compra, pero que todo depende del estado económico de la institución.