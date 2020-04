Pablo Aránguiz: “No puedo decir que nunca jugaría en Colo Colo”

Pablo Aránguiz es uno de los mejores jugadores de la temporada en Universidad de Chile, siendo clave en el repunte azul del 2020.

En conversación con el CDF junto al relator Claudio Palma, el mediapunta contó detalles de su carrera y aprovechó de hablar de supuestos en el futuro.

Consultado sobre si eventualmente jugaría en algún otro grande, Aránguiz no descartó la idea. “No puedo decir, por ejemplo, que nunca jugaría en Colo Colo. Hay grandes jugadores que han jugado en dos de los grandes de Chile. O hasta en los tres. Y uno no sabe las vueltas de la vida”.

Además contó que cuando era juvenil, tuvo la chance de jugar en Universidad Católica, pero por las distancias, prefirió ir a Unión Española. “Rechacé irme para allá porque me quedaba muy lejos. Se hacían complicados los traslados y no podía. Opté por Unión Española porque ahí estaba mi hermano, quedaba más cerca de mi casa y así para mis papás todo era más fácil también”.

El joven habilidoso que es propiedad del FC Dallas llenó de elogios a su compañero Jean Beausejour, asegurando que lo ha recibido de gran manera en el camarín azul. “Es un jugador de mucha experiencia y constantemente me está ayudando tanto en ataque como en defensa. Jean me ha enseñado bastante. Me ha ayudado un montón jugar al lado de él. Nos entendemos muy bien por la banda izquierda”.