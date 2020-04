Pablo Aránguiz salió al paso de las críticas por sus declaraciones: “Me quiero ganar a la gente dentro de la cancha”

Muchos comentarios causaron las declaraciones del jugador de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, quién en conversación con CDF no negó jugar en el futuro por Colo Colo, una situación que no cayó muy bien en algunos hinchas azules.

Además a través de redes sociales, se filtraron antiguas imágenes donde el volante aparecía en la galería del estadio Monumental con la camiseta de los albos.

Ante esta situación, Aránguiz publicó una declaración en su cuenta de Instagram donde aclara que, “yo nunca llegué al club (la U) diciendo que era hincha o alguna cosa por el estilo, tampoco llegue diciendo que era hincha de Colo Colo (que no lo soy), si dije que tantos años en un club como Unión Española y pasando tantas cosas uno se termina enamorando y haciéndose hincha”.

“Tengo muchas fotos en muchos estadios con distintas camisetas (mi familia es muy futbolera) de varios equipos. Yo soy amante del fútbol, cada quien lo vive como quiere. Yo me quiero ganar a la gente dentro de la cancha con hechos y no de la boca para afuera”, agregó el ex jugador de Unión Española.

Finalmente comentó que su presente está totalmente concentrado en Universidad de Chile: “En esta ocasión me debo a la U, ellos me dan el sustento para mi y mi familia, entonces por la camiseta y la institución yo lo voy a dejar todo como hasta ahora”.

“El día de mañana, si ustedes creen que no estoy haciendo las cosas bien (esperemos que no pase) recriminenme todo lo que quieran, pero que no sea por el pasado”. sentenció el jugador de los azules.

Cabe señalar que el volante cerró su cuenta de Twitter por los comentarios que le llegaron en torno a las declaraciones y también por las imágenes que se filtraron donde se veía con la camiseta de Colo Colo.