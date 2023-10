Cómo The Beatles empleó la inteligencia artificial para revivir en 2023

Esta semana, como ya esperaban los seguidores más fieles del extinto conjunto, The Beatles entregaron una novedad respecto a lo que será su nueva y última canción.

Con el título Now And Then, la pista de la banda de Liverpool llegará a todas las plataformas el próximo jueves 2 de noviembre. Una especie de hito a más de 50 años del término del vínculo.

Eso sí, una pieza clave fue la tecnología empleada. Mal que mal, hoy solo están vivos dos de los cuatro miembros: Paul McCartney y Ringo Starr.

El rol de la tecnología

Proveniente de una maqueta inédita gestada bajo la inventiva de John Lennon en los 70′, la canción ahora tomó vuelo gracias, en parte, a la inteligencia artificial. Curiosamente el proceso se hizo más expedito debido al director de cine Peter Jackson.

Con antecedentes en su documental Get Back, el realizador logró aislar pistas de voz e instrumentos de grabaciones de la época. En concreto una de un cassette donde Lennon grabó el registro tocando el piano y que se caracterizaba por la baja calidad.

Ahora, pese a que el conjunto sobreviviente la tuvo en sus manos desde mediados de los noventa, la tecnología de la época no logró concretar la idea de lanzarla. Y recién en 2022 la propuesta volvió a ser trabajada en un estudio.

Precisamente más detalles se esperan en el documental que se estrenará en el canal de YouTube de la agrupación en la previa del plato fuerte. Titulado Now and Then – The last Beatles song, aquel trabajo contará con comentarios de los cabecillas del proyecto.

Ringo Starr y la nueva canción: “No depende de la inteligencia artificial”

Como es natural, en algún punto del trayecto entre el anuncio y el futuro estreno, salieron a la luz ciertos cuestionamientos sobre el proceso creativo que da nuevos aires a los Fab Four.

Ahí apareció la voz de Ringo Starr, el baterista sobreviviente para defender la propuesta. “No depende de la inteligencia artificial”, dijo mientras celebraba sus 83 años. “No es como si estuviéramos fingiendo algo“, aclaró en el encuentro.

Bajo su mirada, el traer de vuelta a sus compañeros “funciona”. Pero, también supone “una hermosa canción”, pese a “toda la locura que hay a su alrededor”.

“En 2023 seguir trabajando en la música de The Beatles, y a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo bastante emocionante“, dijo por su parte McCartney junto al anuncio reciente.