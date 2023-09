“El mayor misterio en la historia del rock”: cómo es el proyecto que busca reunir a Paul McCartney con su bajo de 1961

Cada cierto tiempo los miembros sobrevivientes de The Beatles o sus seguidores acérrimos siguen escribiendo nuevos capítulos en torno a la banda. Ahora, un ambicioso proyecto busca indagar aún más en los orígenes del conjunto y en particular en Paul McCartney.

Esto último porque recientemente un grupo de fanáticos se aventuró en The Lost Bass Proyect, una ambiciosa búsqueda con un objetivo en particular: encontrar el bajo Höfner original del ex miembro del extinto conjunto de Liverpool.

Se trata de un instrumento que Paul McCartney compró en el año 1961 y que en dinero de ese entonces costó 38 dólares. Un encargo que hizo el zurdo durante una visita de dos meses a Hamburgo, Alemania. Se trató de un vínculo creativo estrecho que mantuvo hasta octubre de 1963, cuando cambió el modelo pero no la marca.

Eso sí, parte la importancia de la pieza histórica radica en hechos concretos. Con este se grabaron emblemas de la música como Love me do y los dos primeros trabajos de estudio que realizó junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

Pese a la falta de certezas y pruebas, la teoría más sonada hasta ahora es que fue robado en 1969, en la grabación de Let it be. Aunque poco importa a estar alturas. Los mismos arqueólogos musicales señalan que el proceso de recuperación puede ser anónimo y “sin recriminaciones”.

Höfner: “Paul estaría feliz de regresar con él”

Al proyecto se sumó incluso la marca creadora Höfner. “Paul estaría muy feliz y emocionado si este bajo pudiera regresar a él”, detallaron tras hablar con la voz de Say say say. Desde ya proponiendo escribir a thelostbass@hofner.com.

Se trata de una campaña impulsada por Nick Wass, un colaborador del músico. Pero también es una idea que surgió luego de que el mismo hombre planteara sus dudas sobre el paradero en un diálogo reciente con Wass.

En una subasta el instrumento podría adquirir valores insospechados. Todo teniendo como precedente que una guitarra de Lennon alcanzó los US$2,4 millones. Pero, evidentemente el fin no sería hacer un negocio con el bajo.

Más allá de la anécdota, los pasos de Paul McCartney no se han visto frenados sin el instrumento o ante el paso del tiempo. Actualmente prepara una gira que lo hará pasar por Sudamérica y su historial sigue marcando hitos, como el de ser seleccionado entre los 50 mejores cantantes de rock de la historia por Billboard.