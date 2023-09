Nirvana: biografía revela supuestos celos de Kurt Cobain a otro integrante de la banda

En 1987, tres jóvenes músicos, Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic, se unieron para formar lo que se convertiría en una de las bandas más icónicas de la historia de la música: Nirvana. Su explosivo ascenso al estrellato en la década de 1990 marcó un punto de inflexión en la escena musical y catapultó al grunge a la corriente principal.

A medida que la banda se convertía en un fenómeno global, también se desataba la curiosidad sobre sus miembros y su dinámica interna. Así, en el 1993, el escritor Michael Azerrad arrojó luz sobre la historia de Nirvana en su biografía Come As You Are: The Story of Nirvana.

El libro proporcionó una visión única de la banda y sus miembros. Pero ahora, tres décadas después de su publicación original, Azerrad está listo para lanzar una versión extendida que promete revelar detalles inéditos sobre la relación entre Cobain, Grohl y Novoselic.

Los celos de Kurt Cobain hacia Dave Grohl

Una de las revelaciones más interesantes de la biografía original fue la relación a veces tensa entre Kurt Cobain y Dave Grohl. El carismático y atormentado líder de la banda, a menudo expresaba sus opiniones de manera franca, incluso hacia su baterista y posterior líder de la agrupación Foo Fighters.

En un comentario particularmente condescendiente, Cobain calificó una parte del riff de guitarra de Scentless Apprentice, una canción del álbum In Utero, como “estúpida”. Michael Azerrad, el biógrafo de Nirvana, encontró que este comentario revelaba ciertas tensiones entre Cobain y Grohl, especialmente relacionadas con sus estilos de vida divergentes.

“Grohl es un tipo popular y equilibrado, de verdad. Creo que en parte Kurt se burlaba de Dave por ser bastante normal“, comentó Azerrad.

Azerrad también reveló otro comentario de Cobain en la biografía original, en el cual llamaba a Dave Grohl “el chico más cuadrado del mundo”. En respuesta a esto, Azerrad sugirió que Cobain se burlaba de Grohl por su naturaleza más convencional y equilibrada en comparación con la suya. En última instancia, Azerrad insinuó que Cobain podría haber sentido ciertos celos hacia Grohl debido a la aparente estabilidad de este último.

“Creo Kurt se burlaba de eso porque no era un bicho raro como él. Y también estaba celoso. Estaba un poco celoso de que Dave tuviera su vida en orden“, concluyó el biógrafo de Nirvana.