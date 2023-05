Foo Fighters presenta adelanto de su nuevo single dedicado a Taylor Hawkins

Foo Fighters publicaron otro adelanto de una nueva canción de su próximo álbum, But Here We Are.

La canción sin nombre, que le sigue al reciente single de regreso Rescue Me, será el segundo single del primer álbum de los Foo Fighters desde el fallecimiento del batería Taylor Hawkins el año pasado.

En el fragmento de 25 segundos de la canción se lee: “Hoy me desperté y caminé un millón de millas / Te he estado buscando de arriba a abajo / Todo este tiempo todavía se siente como ayer / Que caminé un millón de millas contigo”.

But Here We Are se describe como “el primer capítulo de la nueva vida de la banda” y “una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que [la banda] ha soportado durante el último año”; como “un testamento a los poderes curativos de la música, la amistad y la familia”.

El primer álbum sin Taylor Hawkins

La banda anunció sus planes de continuar sin su baterista original a principios de este año con el siguiente comunicado:

“Foo Fighters se formó hace 27 años para representar el poder curativo de la música y la continuación de la vida. Y durante los últimos 27 años nuestros fans han construido una comunidad mundial, un devoto sistema de apoyo que nos ha ayudado a superar juntos los momentos más oscuros. Un lugar donde compartir nuestra alegría y nuestro dolor, nuestras esperanzas y nuestros miedos, y unirnos en un coro de vida juntos a través de la música“.

“Sin Taylor, nunca nos habríamos convertido en la banda que éramos – y sin Taylor, sabemos que vamos a ser una banda diferente en el futuro“.

Para finalizar, reconocieron lo mucho que Hawkins significó para los fans de Foo Fighters y prometieron: “Sabemos que cuando volvamos a vernos -y lo haremos pronto- él estará allí en espíritu con todos nosotros cada noche”.

Hawkins murió en Bogotá, Colombia, en marzo de 2022, mientras la banda estaba de gira por Sudamérica. Tenía 50 años.