Desde ropa hasta un dibujo de Hitler: los curiosos objetos de The Beatles que serán subastados en Nueva York

Para buena suerte de los seguidores de The Beatles, la historia de la banda se sigue escribiendo a día de hoy. Eso sí, ahora el nuevo capítulo del conjunto de Liverpool no se trata de una nueva canción o de una gira de sus miembros vivos.

En los próximos días, se subastarán una serie de curiosos objetos que permitirán a los fanáticos más fieles (y acaudalados) hacerse con algún pedazo del mito musical perteneciente a los hombres detrás de Revolver.

Un lote con cientos de objetos que muestran de alguna forma el historial creativo de John, Paul, George y Ringo. Y que reúnen atuendos usados por los miembros, escenografía de cuando pasaron por el show de Ed Sullivan, contratos firmados, amplificadores de sus estudios y carteles originales de sus conciertos en los años 60′.

Claro que no es todo. Parte del plato fuerte son ciertos elementos vinculados a cuando John Lennon y Yoko Ono se encamaron por la paz. Es decir, cuando hicieron aquella protesta de 1969 donde, a modo de réplica a la guerra de Vietnam, se sentaron en la cama de un hotel de Ámsterdam, sin hacer mucho más.

En paralelo, también se vende una tarjeta de cumpleaños que George Harrison envió al cuidador de su casa en Hawái. Parte de lo curioso es que incluye una escritura en alemán y una peculiar caricatura de Adolf Hitler.

Las cifras de la nueva subasta de The Beatles

Se trata de una subasta en línea cuyos precios y plazos para ofertar ya están disponibles en el sitio web oficial. Pero también es una instancia que supone un hito en términos numéricos. Un remate cuyo valor estimado a recaudar es superior a los US$8 millones. Vale decir, una de las más caras de este tipo.

La idea viene de la mano de Gotta Have Rock and Roll, una casa de subastas localizada en la ciudad de Nueva York. Pero en la actualidad su catálogo no solo se registre a eso. En paralelo, exponen desde una guitarra acústica usada por Elvis Presley, hasta una carta escrita a mano y firmada por el primer presidente de Estados Unidos, George Washington.

Ahora bien, de vuelta a la banda, la instancia aparece precisamente en otro capítulo curioso relativo a su pasado. Hace poco se dio inicio a una campaña que busca reunir a Paul McCartney con su bajo original de 1961. El mismo con el que grabó algunas de las pistas más reconocibles del histórico cuarteto.