Paul McCartney no vendrá a Chile en su nueva gira por Sudamérica

Malas noticias para los seguidores acérrimos de Paul McCartney. El músico, ex The Beatles, no volverá a Chile en su siguiente gira por Sudamérica.

Según fuentes ligadas a la industria de los conciertos consultadas por La Tercera, existieron negociaciones para traer al inglés, pero también ciertos factores lo impidieron.

Lo principal: la falta de un recinto en condiciones frenó las intenciones iniciales. El Estadio Nacional era el único lugar posible para recibirlo, pero durante la fecha estimada estará cerrado debido a preparaciones para los Juegos Panamericanos 2023.

De ahí en más el recinto de Ñuñoa seguiría ocupado. Pero, también se suma la poblada cartelera de espectáculos musicales del último trimestre. Entre ellos The Cure, Roger Waters o el festival Fauna Primavera.

Según el medio nacional, el paso del McCartney por el cono sur será entre fines de noviembre y principios de diciembre en Brasil. Posiblemente, actuaría en cinco ciudades importantes como Sao Paulo, Belo Horizonte y Río de Janeiro.

De ahí en más se espera que sume fechas en otros lugares relevantes de la región. Posiblemente, se trata de una de las últimas visitas de McCartney a esta parte del mundo previo a un posible retiro. Mal que mal tiene 81 años.

Paul McCartney en Chile

La última gran presentación del ex The Beatles en suelo nacional fue en el año 2019 precisamente en el Coliseo de Ñuñoa. Ahí, con 76 años, presentó el espectáculo de su gira Freshen Up.

Aquel concierto congregó a 51 mil personas que fueron deleitadas por McCartney durante cerca de tres horas. Ahí repasó parte importante del catálogo del cuarteto con 22 pistas y una serie de éxitos de su carrera como solista.

Previo a eso se presentó en los años 1993, 2011 y 2014. En aquella última ocasión se trató en una fecha doble en el Movistar Arena.