Día Mundial de The Beatles: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más los escucha en YouTube

Este 6 de julio es una fecha especial para la historia de The Beatles. Se dice que fue ese día, en 1957, cuando John Lennon y Paul McCartney se conocieron. Para muchos un hito que marcó el nacimiento de una de las bandas más importantes de la historia de la música.

Reconocido como uno de los grupos más inuyentes e importantes de todos los tiempos, los cuatro de Liverpool son indudablemente legendarios y cuentan con fanáticos y fanáticas de todas las edades, probablemente heredados por épocas de juventud de padres y madres que bailaron al son de cada una de sus canciones.

Formada en en aquella ciudad del Reino Unido, se dice que fue un 6 de julio de 1957 cuando los fundadores de The Beatles, John Lennon y Paul McCartney se conocieron, por lo que sería considerado como un hito fundamental para el nacimiento de la banda por sus seguidores y seguidoras.

Santiago por sobre Londres

Con el pasar de los años, la banda no solo desató la locura del mundo entero, sino que su legado sigue vigente hasta el día de hoy.

Justamente Chile es uno de los lugares donde The Beatles es inmortal y muy vigente: según YouTube Charts durante los últimos 12 meses, Santiago de Chile es la segunda ciudad que más reproduce los videos y canciones de los Beatles tras Ciudad de México.

En tercer, cuarto y quinto lugar, están Los Ángeles, California, Londres y Lima, respectivamente.

¿Cuáles son las más escuchadas en la plataforma?

Este es el top 10 de las canciones más escuchadas en el mundo del canal de YouTube de The Beatles:

1. Hey Jude

2. Don’t Let Me Down

3. Here Comes The Sun

4. Let It Be

5. Come Together

6. Yesterday

7. Help!

8. Something

9. A Day In The Life

10. Strawberry Fields Forever