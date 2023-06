IA permite reproducir la voz de John Lennon en la llamada “última canción de The beatles”

Un inédito tema de The Beatles con la voz de John Lennon diseñada por Inteligencia Artificial será lanzado este año. Paul McCartney confirmó el hito en una entrevista a la BBC, expresando que era un demo que Lennon hizo antes de su muerte.

“La acabamos de terminar y la lanzaremos este año”, expresó McCartney, quien se acompañó de productores para añadir la voz de Lennon.

Aún se desconoce el nombre del tema, McCartney la llama “la última canción de The beatles”. Pero es probable que sea una composición de Lennon de 1978 llamada “Now and then”, una producción que fue entregada por Yoko Ono a Paul.

En aquel demo se encontraban canciones como “Free as a bird” y “Real Love”, las cuales años después fueron incluidas en la recopilación The Beatles Anthology. En el caso de “Now and then” fue desestimado, según lo que dice McCartney, ya que a George Harrison le disgustó. Ya que la canción solo tenía los coros y ningún verso.

Inteligencia Artificial

A pesar de esto, el gusto de Paul por la canción hizo que no se detuviera hasta que la sacaran. Durante la producción de Get Back, dirigida por Peter Jackson, el documental sobre los últimos días del cuarteto musical, el compositor y editor Emile de la Rey entrenó a la IA para extraer y reconocer las voces del grupo musical.

El mismo proceso le permitió a Paul McCartney hacer duetos con Lennon en sus conciertos. Además, Paul expresó a la BBC, “Jackson pudo sacar la voz de John de un casete pequeño. Teníamos su voz y un piano y podíamos separarlo con la IA”.

McCartney ha aprovechado esta tecnología, pero toma con cautela con su uso, el cantante agregó, “no estoy tan presente en Internet, pero la gente me dice hay una canción tuya en la voz de John y solo es IA”.