José Luis Urquieta, el primer instrumentista clásico en ganar el Pulsar

La noticia lo pilló viajando a Europa, donde realizó una serie de conciertos por distintas ciudades del viejo continente. José Luis Urquieta (n.1982, La Serena), el hombre que le dio un nuevo sentido a los recitales de oboe solo, se convirtió en la pasada entrega de los Premios Pulsar en el primer músico del ámbito clásico o de tradición escrita en ganar en la categoría de Instrumentista del Año.

En conversación con ADN desde Iquique, donde se encuentra preparando un concierto como solista junto a la Orquesta Regional de Tarapacá, Urquieta expresa su sorpresa y gratitud: “Primero siento un agradecimiento de que hayan considerado esta propuesta, muy distinta a la que ha sido la tónica del galardón en años anteriores, más cercanos al jazz y lo popular”.

Lo ve como una coronación a un trabajo que ha sido constante. “Yo siempre me he mantenido en esta línea de interpretar música de compositoras y compositores chilenos”, se explaya, “y también de trabajar un lenguaje para este instrumento. Era poco común el oboe en su faceta solística, y hasta el día de hoy los compositores con que trabajo me dicen que es un desafío usarlo de manera solitaria”. Añade que “este premio ayuda a mostrar y visibilizar este trabajo no solo mío, sino también de los compositores”.

Por iniciativa suya, y también inspirados por su capacidad en el instrumento, los creadores musicales en Chile han escrito numerosas obras para ser estrenadas por él, abultando el repertorio chileno para el instrumento no solo en cuanto a oboe solo, sino también en todo tipo de conformaciones de cámara, y en formato de concierto, es decir oboe y orquesta, desde orquesta de cuerdas, hasta una conformación sinfónica completa.

Todo ese catálogo se agrupa en el sitio web Nuevos Aires Chilenos (www.nuevosaireschilenosparaoboe.com), nombre también de los distintos volúmenes discográficos publicados por el músico. “Llegó un momento en que me encontraba con un listado amplio de obras”, relata, “y la idea del sitio web surgió como una herramienta para poder difundir el trabajo de los compositores y todo este repertorio. Se incluye sobre los recursos sonoros que ocupan las partituras, y actualmente contiene aproximadamente 150 obras”.

Urquieta mantiene una visión optimista de la música de tradición escrita en Chile en cuanto a composición: “Se están haciendo concursos de composición, y está todo el trabajo que se hace en los conservatorios. Todo esto impulsa a una internacionalización, que es una labor compleja, y que debe ir más allá de las motivaciones personales. Debemos apuntar desde el Estado, las universidades, y entidades como la SCD, en que se debe trabajar en una política a mediano plazo, para consolidar esta internacionalización”.

Mucho del trabajo de Urquieta se enmarca en la labor de la Asociación Cultural Mismar, que él integra. “En mayo hicimos un encuentro en La Serena, con los compositores Jorge Pepi, Eleonora Coloma, Esteban Correa y el maestro español José María Sánchez-Verdú, en que participaron muchos jóvenes que vinieron a aprender de ellos”, detalla, “Y con Mismar tenemos en agosto la primera versión del Concurso de Composición ‘Jorge Urrutia-Blondel’, para quinteto de vientos”. El nombre de la instancia alude al importante compositor e investigador serenense que recibiera el Premio Nacional de Música en 1976.

Y en paralelo, siguen los estímulos de creación a través de encargos de nuevas obras. “En agosto estrenaré un nuevo concierto para oboe de Manuel Bustamante con la Sinfónica U. La Serena, el cual repetiré después en Paraguay junto a la Orquesta del Congreso Nacional de ese país”, revela, “y también comisionamos una pieza a Aníbal Vidal, que haremos con el Ensamble F(r)actura en Valparaíso en septiembre”.

El concierto en Iquique es este viernes 30, a las 21 horas, en la Parroquia San Antonio de Padua, e incluye la obra ‘Cantos para una Velada’ del ya mencionado Manuel Bustamante, bajo la dirección del titular de la orquesta, Jonathan Ávila. “La actividad en regiones es muy importante, que haya profesionalización y que existan orquestas, que además se hagan obras de música actual”, comenta el oboísta.

Y añade que “me encontré con una orquesta pequeña pero que funciona muy bien, con un nivel técnico interesante, veo que están tocando la Sinfonía “Clásica” de Prokofiev de manera muy intensa. Con un mayor apoyo institucional, esta orquesta pueda lograr cosas importantes”.