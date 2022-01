Aníbal Vidal, compositor de series y teleseries chilenas, ganó premio en España

Su nombre no parecerá familiar a primeras, pero su música ha sido ya escuchada por miles de chilenos, ya que es el creador de las bandas sonoras de exitosas series nacionales, como “Pacto de Sangre”, “Helga y Flora” y “Río Oscuro”.

Aníbal Vidal (nacido en 1991, en Concepción), es formado de manera privada con los reconocidos músicos Miguel Farías y Andrés Maupoint. En julio del año pasado terminó un Master en el Royal College of Music de Londres, donde se encuentra radicado, y por estos días vacaciona en Chile, donde recibió la noticia de que es el ganador en la vigésima versión del Premio Internacional “Joan Guinjoan”, de la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona.

El galardón, instaurado en homenaje al desaparecido compositor catalán, es para jóvenes compositores menores de 35 años, y además de dinero, implica el estreno de la pieza en la ciudad española, lo que tendrá lugar en junio de este año.

Vidal triunfó con la obra titulada “Gliding Murmuration”, para 16 instrumentos. El compositor relató a ADN que “está inspirada en las bandadas de estorninos que vuelan juntos creando hermosos patrones, los cuales van cambiando constantemente en el cielo. Esa elasticidad en el movimiento y forma me despertó la inquietud de encontrar similitudes musicales“.

El compositor es claro en cuanto a las diferencias de componer para series y para la sala de conciertos: “En lo audiovisual hay que generar una empatía para traducir en música la visión del director, y uno se tiene que desvestir de muchas aspiraciones artísticas, porque el fin mayor es la película o serie. Es música que tiene dos planos, un artístico, y otra funcional a la narración.

Y profundiza: “Personalmente me dejo ser más melódico en la música de cine, y más experimental en la música de concierto. Desde el punto de vista tímbrico, en lo audiovisual es un híbrido entre acústico y electrónico, porque uso sintetizadores, pero fuera de ese ámbito me gusta trabajar con instrumentos reales”.

Múltiples nuevos proyectos

En ambos campos se le vienen varios proyectos para 2022. Actualmente compone la música para la que será una de las dos primeras series chilenas de Netflix, que se estrenaría a fines de año, de la productora Filmn’ Maker en conjunto con Canal 13, y que lleva como título provisorio “Cromosoma 21”.

“El director, Matías Venables, consideró la música desde el guion”, comentó Vidal, “hay indicaciones en el texto sobre donde va la música, lo que me da un espacio para explayarme más a fondo, a diferencia de cuando me dan el trabajo listo y me piden rellenar con música”.

Paralelamente se encuentra trabajando en un cuarteto de cuerdas, encargo del Brompton String Quartet de Inglaterra, y una pieza orquestal para la East Anglia Chamber Orchestra, a estrenarse en abril. A eso se suma, una ópera de cámara, “Amores Deloa”, que se haría a fin de año en Berlín, que según el compositor, “es teatro inmersivo, es decir la audiencia es parte de la escena, y los cantantes interactúan con ellos”.

A todo eso se sumaría su primer CD, con obras de cámara, incluyendo una composición para soprano y pista electrónica.