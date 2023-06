“EADDA9223”: Fito Páez revoluciona su clásico álbum con grandes colaboraciones y nuevos arreglos

Treinta años después del lanzamiento de su emblemático álbum El Amor después del amor, Fito Páez presenta EADDA9223, una revisión de sus canciones legendarias. El título del nuevo álbum es una sigla formada por las iniciales del álbum original, más las dos últimas cifras del año de su lanzamiento original, 1992, y el año actual, 2023.

Su trabajo original es el disco más vendido en la historia del rock argentino, desafiando el paso del tiempo y conquistando a varias generaciones. Para honrar su obra y al mismo tiempo explorar con ella, Páez reescribió y regrabó todas sus canciones, incluyendo nuevos arreglos y colaboraciones.

“Para mí, no es solo un álbum. Fue toda una odisea musical alucinante, permanentemente sorpresiva. Había que vejar el material original. Ese fue el primer concepto, en el sentido de no tenerle miedo, poder arrasarlo, darlo vuelta. Había que probar de alguna forma que no hay discos sacros, intocables, que no se pueden volver a grabar. ¡Sí, se puede! Y es un ejercicio musical maravilloso”, sostuvo Fito Páez.

El artista argentino destaca que su último trabajo soltó las riendas de su creatividad, creando algo maravilloso. “En este nuevo álbum me doy todos los gustos, es una prueba de que la música, aparte de ser un elemento central en la vida de muchas personas, también es una materia con la cual se puede trabajar, jugar, moldear e ir hacia dónde queramos. Creo que es lo mejor que hice, en el sentido de que me di todas las libertades”.

Grandes artistas del pasado y el futuro

Páez reunió a grandes íconos de la música para esta re-edición, tales como Antonio Carmona, Chico Buarque, Elvis Costello y David Lebón, así como destacadas figuras como Andrés Calamaro, Leiva, Mon Laferte, Marisa Monte y Estrella Morente.

También se suman representantes de la nueva escena musical emergente de Argentina para el mundo, como Nathy Peluso, Lali, Nicki Nicole, WOS, CA7RIEL y Conociendo Rusia.

Junto al lanzamiento del álbum, se estrenó el lyric video del tema Sasha, Sissí y el círculo de baba, junto a Mon Laferte. En esta nueva versión del tema con una atmósfera tex-mex, Fito Páez brilla junto a la exquisita voz de la chilena, mientras destaca el arreglo orquestal del prestigioso Ruy Folguera.