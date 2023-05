Mon Laferte cada día que pasa, está mejor y más instalada en México. El 10 de febrero del 2022 dio a luz a su hijo Joel, fruto de su relación con el mexicano Joel Orta, quien también es su productor y mánager. Y el 21 de octubre de ese mismo año, se casó con este último.

Sin olvidar, que el 30 de noviembre, obtuvo la nacionalidad mexicana. Por lo que, actualmente, tiene doble nacionalidad, al mantener también la chilena. Por ello, no sorprende que el miércoles 10 de mayo, la cantante haya celebrado el Día de la Madre, como es costumbre en tierras mexicanas.

Y la artista que se hizo conocida en Rojo, quiso celebrar este Día de la Madre con una serie de fotografías junto a su hijo de poco más de un año y su marido. Con la novedad, de que por primera vez desde que nació el pequeño Joel, dio a conocer su rostro públicamente.

Mon Laferte y la maternidad

Tras convertirse en mamá, la artista chilena-mexicana realizó varias reflexiones sobre la maternidad. “Entre cambios de pañal y dar pecho a mi bebé, intento hacerme el tiempo de ensayar para esta próxima gira. Voy a volverme loca, creo. ¡Ah! Y olvidaba lo de no dormir y cuidar redes sociales y básicamente intentar hacer todo bien“, expuso.

“Ahora más que nunca toda mi admiración a las mamitas del mundo. Insisto, creo que voy a volverme más loca de lo que ya estaba“, añadió.

Y en otra ocasión, comentó que “quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, ¡pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7, así que esta soy yo. En modo mama primeriza, despeinada y trasnochada. ¡Pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas“.

“El otro día no me había dado cuenta de que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aun así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, ¡pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! ¡Soy mamá!“, adicionó y cerró.