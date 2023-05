Con Kiss como broche de oro: así fue el Masters of Rock Chile 2023

Durante la jornada de este domingo 30 de abril se llevó a cabo Masters of Rock, una jornada que estuvo marcada por bandas clásicas que unieron fuerzas para desatar la euforia de un repleto Estadio Santa Laura.

Quienes abrieron fuegos fueron las bandas nacionales Queenmilk y Cleaver quienes se sumaron al cartel en marzo de este año.

“Cleaver con una propuesta rockera muy noventera pero que también se adapta a los nuevos sonidos” dijo el Director de Radio Futuro, Rainiero Guerrero a través de las redes oficiales de la radio del rock.

En el caso de Queenmilk, quienes se van más en un estilo sementero, también estuvieron a la altura de la jornada, derrochando talento sobre el escenario principal.

Skid Row: viaje a los años 80

La banda fundada en 1986 fue la tercera en presentarse, la cual se desenvolvió de manera impecable, pese a algunos percances.

Si bien la presentación iba avanzando de gran manera, entre aplausos, gritos, y la destreza de Erik Grönwall, en uno de los icónicos temas de los glamrockeros, I Remember You, el sonido se fue a cero.

En el momento, Erik continuó cantando, sin embargo, luego la banda se detuvo, entre los intentos de coreos de la audiencia. El tiempo de espera no fue mucho, y como casi un regalo, los norteamericanos comenzaron nuevamente la canción, y dejaron a todos contentos.

Helloween: conexión y dinámica

A eso de las 16:25 de la tarde, los oriundos de Hamburgo, Alemania, se dispusieron a dejar caer su telón, y comenzar a rockera con todo. Con Dr. Stein, Eagle Fly Free, Power y Ride the Sky, los alemanes mostraron su mayor conexión con el público, siendo Andi Deris quien hasta bromeó con comprarse una casa en Chile.

Una presentación sólida y juguetona, con mucha interacción con el público, quienes terminaron el resto del repertorio,Heavy Metal, If I could Fly, Best Time, I want Out, entre globos gigantes con el mítico rostro representativo de los calaveras.

Deep Purple: no corren pero vuelan

Con una estridente Highway Star, Deep Purple abrió los fuegos de su presentación, seguido de Pictures of Home, No Need to Shout e Into Fire.

Sin duda la presentación de los liderados por Ian Guilian, estuvo a la altura de la jornada: sonido potente, buena organización y conexión entre la banda y el público.

Uno de los puntos altos de la jornada, fue el solo que realizó el tecladista Don Aiery, en el que sorprendió al público con un medley entre Gracias a la Vida de Violeta Parra y el himno nacional de Chile.

Scorpions y los coros

A las 20:25 de la tarde, Scorpions apareció en escena con Gas in the Tank, para luego seguir con Make it Real, The Zoo y Coast to Coast.

Una de las cosas que llamó la atención entre el público, y que luego fue comentada por Juan Carlos “Lobito” Araneda. Futuro, es que la edad pesa, pero no en un mal sentido, sino que enfocado en una particular cosa: la forma de correr de Klaus Meine, pues desde ese lugar afirmaron que se veía desgastado, aunque bastaba que lanzara un par de notas ante el micrófono para volver a tener 20 años.

Luego, tras interpretar Seventh, Trust Peace Maker, Send me an Angel y Wind of Change, la que además estuvo dedicada a Ucrania y su gente, todo esto bajo el alero de la búsqueda de paz.

KISS como broche para el Masters of Rock: adiós a la leyenda

A las 22:35 y con su particular estilo, KISS se despidió de los escenarios chilenos para siempre. Bajando en sus platillos voladores, entre el fuego que los caracteriza, los músicos se dispusieron a encantar a su fanaticada, en lo que fue su segunda fecha pactada dentro del End of the Road tour.

Con Detroit Rock City, Shout It Out Loud, Deuce, War Machine y Heaven’s on Fire, los oriundos de Nueva York desataron la euforia de sus fanáticos y fanáticas ente la ilusión de verlos por primera vez en escena.

Momentos clásicos se vivieron por última vez, como ver a Gene Simmons escupir fuego y botar sangre, y a Paul Stanley cruzar el estadio encaramado sobre una “liana” de metal.

Luego, con Love Gun, I Was made for Lovin`, y Black Damond, KISS se consagró con la nostalgia de la partida pero con la felicidad de emprender nuevos rumbos, con en su momento lo comentó Stanley a una entrevista local.

Para la parte suave del final, Erik Singer dio el puntapié inicial al momento emotivo con su interpretación de Beth, para luego dar paso a Rock and Roll All Night la cual fue interpretada entre sus característicos papeles y humo.